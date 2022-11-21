21 Kasım 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri PKK'nın sözde Ayn İsa bölge sorumlusu teslim oldu

PKK'nın sözde Ayn İsa bölge sorumlusu teslim oldu

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 21.11.2022 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022
ABONE OL
PKK’nın sözde Ayn İsa bölge sorumlusu teslim oldu

Ankara Jandarma İstihbarat Komutanlığı'nın yapmış olduğu ikna çalışması kapsamda Suriye'nin kuzeyinde Ayn İsa bölgesinin sözde sorumlusu teslim oldu. 2013 yılında örgüte katılan teröristin ailesinin Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti tuttuğu öğrenildi.

Gri kategoride yer alan PKK'nın sözde Ayn İsa bölge sorumlusu olan terörist Pençe Kılıç harekatının ardından teslim oldu.

İkna çalışmaları terör örgütünü dağıtıyor. Ankara Jandarma İstihbarat Komutanlığı'nın ikna çabaları sonucu teslim oldu. Teslim olan teröristin 2013 yılında PKK'ya katıldığı ve Irak ile Suriye'de faaliyet gösterdiği belirtildi.

AİLESİ EVLAT NÖBETİNDEYDİ

Teslim olan teröristin ailesinin Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti tuttuğu öğrenildi.

Batı medyası yine ’PKK’ diyemedi BATI MEDYASI YİNE 'PKK' DİYEMEDİ
PKK’nın avukatı Demirtaş! Ortaklarına çağrı yaptı PKK'NIN AVUKATI DEMİRTAŞ! ORTAKLARINA ÇAĞRI YAPTI
TSK PKK’yı vurdu: HDP’liler sokağa çıktı! TSK PKK'YI VURDU: HDP'LİLER SOKAĞA ÇIKTI!
Harekat resmen başladı: TSK PKK’nın inlerini vurdu HAREKAT RESMEN BAŞLADI: TSK PKK'NIN İNLERİNİ VURDU
Irak ve Suriye’de kara harekatı başlar mı? IRAK VE SURİYE'DE KARA HAREKATI BAŞLAR MI?
PKK hedefleri bombalanıyor PKK HEDEFLERİ BOMBALANIYOR
Bakan Akar: Hesap sormaya devam edeceğiz BAKAN AKAR: HESAP SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA