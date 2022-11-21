PKK'nın sözde Ayn İsa bölge sorumlusu teslim oldu
GÜNDEM A Haber
Ankara Jandarma İstihbarat Komutanlığı'nın yapmış olduğu ikna çalışması kapsamda Suriye'nin kuzeyinde Ayn İsa bölgesinin sözde sorumlusu teslim oldu. 2013 yılında örgüte katılan teröristin ailesinin Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti tuttuğu öğrenildi.
Gri kategoride yer alan PKK'nın sözde Ayn İsa bölge sorumlusu olan terörist Pençe Kılıç harekatının ardından teslim oldu.
İkna çalışmaları terör örgütünü dağıtıyor. Ankara Jandarma İstihbarat Komutanlığı'nın ikna çabaları sonucu teslim oldu. Teslim olan teröristin 2013 yılında PKK'ya katıldığı ve Irak ile Suriye'de faaliyet gösterdiği belirtildi.
AİLESİ EVLAT NÖBETİNDEYDİ
Teslim olan teröristin ailesinin Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti tuttuğu öğrenildi.
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