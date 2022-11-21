PKK’nın sözde Ayn İsa bölge sorumlusu teslim oldu

Gri kategoride yer alan PKK'nın sözde Ayn İsa bölge sorumlusu olan terörist Pençe Kılıç harekatının ardından teslim oldu.

İkna çalışmaları terör örgütünü dağıtıyor. Ankara Jandarma İstihbarat Komutanlığı'nın ikna çabaları sonucu teslim oldu. Teslim olan teröristin 2013 yılında PKK'ya katıldığı ve Irak ile Suriye'de faaliyet gösterdiği belirtildi.