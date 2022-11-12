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MİT'ten FETÖ operasyonu! Firari Uğur Demirok yakalanarak Türkiye'ye getirildi

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Giriş Tarihi: 12.11.2022 Güncelleme Tarihi: 13.11.2022
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MİT’ten FETÖ operasyonu! Firari Uğur Demirok yakalanarak Türkiye’ye getirildi

Son dakika haberi: Hakkında “Silahlı Terör Örgütü Kurma ve Yönetme” suçundan yakalama kararı bulunan FETÖ/PDY mensubu Uğur DEMİROK, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

Son dakika haberi: Hakkında "Silahlı Terör Örgütü Kurma ve Yönetme" suçundan yakalama kararı bulunan FETÖ/PDY mensubu Uğur DEMİROK, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu MİT, firari FETÖ mensubunu Azerbaycan'da yakalanarak, Türkiye'ye getirildi.

FİRARİ UĞUR DEMİROK, TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ!

FETÖ Silahlı Terör örgütü kurma ve yönetme suçundan hakkında yakalama kararı bulunan TSK mahrem yapılanmasında görevli Uğur Demirok, Azerbaycan'da Milli İstihbarat Teşkilatının yaptığı operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

FETÖ/PDY'nin Emniyet Mahrem yapılanmasında faaliyet yürüten Uğur Demirok, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında yurt dışına kaçmıştı.

Geçmişte örgütün TSK Mahrem Yapılanmasında da görev aldığı tespit edilen ve örgütün kripto haberleşme programı Bylock kullanıcısı olan Uğur Demirok'un 2022 itibarıyla faaliyetlerine yurt dışında devam ettiği belirlendi.

MİT, AZERBAYCAN'DAYAKALADI

Yurtdışındaki firari terör örgütü üyelerine yönelik aralıksız çalışmalarına devam eden Milli İstihbarat Teşkilatı, yaptığı çalışmaların ardından Demirok'u Azerbaycan'da yakaladı.

Hakkında "Silahlı Terör Örgütü Kurma ve Yönetme" suçundan yakalama kararı bulunan Demirok, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu Türkiye'ye getirildi.

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