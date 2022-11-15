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FETÖ'nün Özbekistan yapılanmasını kuran Gürbüz Sevilay için 15 yıl hapis istemi! MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilmişti

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Giriş Tarihi: 15.11.2022 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022
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FETÖ’nün Özbekistan yapılanmasını kuran Gürbüz Sevilay için 15 yıl hapis istemi! MİT’in operasyonuyla Türkiye’ye getirilmişti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Özbekistan'daki yapılanmasını kurarak FETÖ’ye maddi imkanlar da sunan sonrasında ise MİT'in başarılı operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ'cü sanık Gürbüz Sevilay için 15 yıla kadar hapis cezası istendi. İşte detaylar...

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla Özbekistan'dan getirilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) sanığı Gürbüz Sevilay'ın 15 yıla kadar hapsi istendi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Sevilay, başka bir ilden video konferans aracılığıyla katıldı, avukatı mahkeme salonunda hazır bulundu.

SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA SUÇU

Mahkeme heyeti başkanı, önceki duruşmada alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra esas hakkında mütalaasını sunması için savcıya söz verdi.

Mütalaada, yurt dışında yakalanıp Türkiye'ye getirilen Sevilay'ın "örgüte silah sağlamak" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" ile suçlandığı hatırlatıldı.

Yargılamada gelinen aşamada Sevilay'ın terör örgütü PKK mensuplarına mühimmat temin ettiği suçlaması için yeterli delil bulunmadığı aktarılan mütalaada, sanığın FETÖ irtibatının tespit edildiği vurgulandı.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Bu kapsamda sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Sanık Gürbüz Sevilay ve avukatının, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etmesi üzerine duruşma 17 Ocak 2023'e ertelendi.

ÖZBEKİSTAN'DAN GETİRİLDİ

Hakkında yakalama kararı bulunan Gürbüz Sevilay, MİT'in operasyonuyla 15 Şubat 2021'de Özbekistan'dan Türkiye'ye getirilmişti.

Mahkeme, Sevilay'ın hazırlık aşaması ve yargılama boyunca etkin pişmanlık kapsamında verdiği beyanları ile tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak "konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını kararlaştırmıştı.

FETÖ'NÜN ÖZBEKİSTAN YAPILANMASINI KURDU

Sevilay'ın 1990'lı yıllarda örgüte ilk olarak katıldığı, Özbekistan'a gönderilmeden önce FETÖ Silahlı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen ile görüştüğü belirlendi.

Örgüt kontrolünde olan dershanelerde eğitim gören üniversite sınavında başarılı olamayan yaklaşık 50 kişilik gruplar halinde 500 kişilik öğrenci grubunu Özbekistan'a götürdüğü belirlendi.

BÜROKRATLARIN ÇOCUKLARINI EĞİTTİ

Sevilay'ın Özekistan'daki üst düzey bürokratların çocuklarını eğittiği, FETÖ'ye eleman kazandırdığı ortaya çıktı.

ÖRGÜTE DESTEK İÇİN BİRDEN FAZLA ŞİRKET AÇTI

Yine FETÖ'ye maddi imkanlar da sunarak birden fazla şirket açtığı ve faaliyetlerine örgütün güdümüne Özbekistan'da devam ettiği tespit edildi.

Türkiye'ye dönen Sevilay, yine ihraç edilen FETÖ'cülerle savunma sanayi alanında faaliyet gösteren şirket kurdu. 2 ortağının bir süre sonra FETÖ aranmaları nedeniyle Yunanistan'a kaçması üzerine Sevilay bu kez daha önce "terörizmin finansmanından" işlem yapılan M.S. ile şirketi yönetti.

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