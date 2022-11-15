FETÖ’nün Özbekistan yapılanmasını kuran Gürbüz Sevilay için 15 yıl hapis istemi! MİT’in operasyonuyla Türkiye’ye getirilmişti

BÜROKRATLARIN ÇOCUKLARINI EĞİTTİ

Sevilay'ın Özekistan'daki üst düzey bürokratların çocuklarını eğittiği, FETÖ'ye eleman kazandırdığı ortaya çıktı.

ÖRGÜTE DESTEK İÇİN BİRDEN FAZLA ŞİRKET AÇTI

Yine FETÖ'ye maddi imkanlar da sunarak birden fazla şirket açtığı ve faaliyetlerine örgütün güdümüne Özbekistan'da devam ettiği tespit edildi.

Türkiye'ye dönen Sevilay, yine ihraç edilen FETÖ'cülerle savunma sanayi alanında faaliyet gösteren şirket kurdu. 2 ortağının bir süre sonra FETÖ aranmaları nedeniyle Yunanistan'a kaçması üzerine Sevilay bu kez daha önce "terörizmin finansmanından" işlem yapılan M.S. ile şirketi yönetti.