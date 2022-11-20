Irak ve Suriye’de kara harekatı başlar mı? PKK’lı teröristler için hesap zamanı! İşte gece düzenlenen hava harekatının teknik detayları...

HAVA HAREKATI NORMALDE ÇOK UZUN SÜRMEZ

Hava harekatında öncelikle tüm hedefler vurulur ve sonrasında kara harekatı başlar. Hava harekatı çok uzun sürmez. 30 dakika ila 2 saat arasında sürer genelde. Ama kara harekatı olur mu o şu an için belli değil.