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Irak ve Suriye'de kara harekatı başlar mı? PKK'lı teröristler için hesap zamanı! İşte gece düzenlenen hava harekatının teknik detayları...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.11.2022 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022
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Irak ve Suriye’de kara harekatı başlar mı? PKK’lı teröristler için hesap zamanı! İşte gece düzenlenen hava harekatının teknik detayları...

Mehmetçik'in Suriye ve Irak'ın kuzeyine başlattığı hava harekatı sürerken Konuya ilişkin A Haber ekranlarına konuk olan Emekli Hava Albay Mustafa Hacımustafaoğulları operasyonun detaylarını paylaştı. Hacımustafaoğulları, hava harekatlarının normal şartlarda çok uzun sürmediğini belirtirken, PKK'nın Türk savaş uçaklarını vuracak silahının olmadığını belirtti. Hacımustafaoğulları ayrıca hava operasyonun ardından kara harekatı düzenlenmesine ilişkin ihtimalleri de yorumladı. İşte detaylar...

Türk askeri gece saatlerinde Suriye ve Irak'ın kuzeyine hava harekatına başladı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Hesap zamanı, alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor" denildi.

Konuya ilişkin A Haber ekranlarına konuk olan Emekli Hava Albay Mustafa Hacımustafaoğulları operasyonun detaylarına ilişkin önemli bilgiler verdi.

İşte Emekli Hava Albay Mustafa Hacımustafaoğulları'nın sözlerinde öne çıkanlar:

TÜRKİYE'NİN CİDDİYETİNİ ANLASINLAR

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını özellikle PKK ve destekçileri pek ciddiye almamışlardı. Taksim'deki hain saldırı bardağı taşıran son damla oldu. Dost düşman bunu görüp Türkiye'nin ne kadar ciddi olduğunu anlasın.

HAVA HAREKATI NORMALDE ÇOK UZUN SÜRMEZ

Hava harekatında öncelikle tüm hedefler vurulur ve sonrasında kara harekatı başlar. Hava harekatı çok uzun sürmez. 30 dakika ila 2 saat arasında sürer genelde. Ama kara harekatı olur mu o şu an için belli değil.

BİZİM UÇAKLARIMIZI VURACAK SİLAHLARI YOK

Bölgeden gelen bilgilere göre başka hedefler de vurulabilir. Bunlar için de ayrı bir plan yapılabilir. Bizim hava kuvvetlerini vuracak silahlar terör örgütünün elinde yok. Bizim uçaklarımızı vuramazlar ama alçak uçuşlar biraz riskli.

GECE HAREKATLARI ÇOK DAHA ZOR

Gece harekatı yapmak gündüze göre çok daha zordur. Herkes bunu yapamaz. Gözle görüş söz konusu değil. Aletle bulup vurmanız gerekiyor. Bu konuda büyük bir kabiliyete sahibiz.

KARA HAREKATI OLUR MU?

Bölgede kara unsurlarımız faaliyetlerini sürdürüyor. Hava unsurları şu an gerekeni yapıyor. Ancak gerekirse diğer unsurlar da devreye girebilir.

Irak ve Suriye’de kara harekatı başlar mı? IRAK VE SURİYE'DE KARA HAREKATI BAŞLAR MI?

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