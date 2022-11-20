Irak ve Suriye'de kara harekatı başlar mı? PKK'lı teröristler için hesap zamanı! İşte gece düzenlenen hava harekatının teknik detayları...
Mehmetçik'in Suriye ve Irak'ın kuzeyine başlattığı hava harekatı sürerken Konuya ilişkin A Haber ekranlarına konuk olan Emekli Hava Albay Mustafa Hacımustafaoğulları operasyonun detaylarını paylaştı. Hacımustafaoğulları, hava harekatlarının normal şartlarda çok uzun sürmediğini belirtirken, PKK'nın Türk savaş uçaklarını vuracak silahının olmadığını belirtti. Hacımustafaoğulları ayrıca hava operasyonun ardından kara harekatı düzenlenmesine ilişkin ihtimalleri de yorumladı. İşte detaylar...
Türk askeri gece saatlerinde Suriye ve Irak'ın kuzeyine hava harekatına başladı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Hesap zamanı, alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor" denildi.
Konuya ilişkin A Haber ekranlarına konuk olan Emekli Hava Albay Mustafa Hacımustafaoğulları operasyonun detaylarına ilişkin önemli bilgiler verdi.
İşte Emekli Hava Albay Mustafa Hacımustafaoğulları'nın sözlerinde öne çıkanlar:
TÜRKİYE'NİN CİDDİYETİNİ ANLASINLAR
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını özellikle PKK ve destekçileri pek ciddiye almamışlardı. Taksim'deki hain saldırı bardağı taşıran son damla oldu. Dost düşman bunu görüp Türkiye'nin ne kadar ciddi olduğunu anlasın.
HAVA HAREKATI NORMALDE ÇOK UZUN SÜRMEZ
Hava harekatında öncelikle tüm hedefler vurulur ve sonrasında kara harekatı başlar. Hava harekatı çok uzun sürmez. 30 dakika ila 2 saat arasında sürer genelde. Ama kara harekatı olur mu o şu an için belli değil.
BİZİM UÇAKLARIMIZI VURACAK SİLAHLARI YOK
Bölgeden gelen bilgilere göre başka hedefler de vurulabilir. Bunlar için de ayrı bir plan yapılabilir. Bizim hava kuvvetlerini vuracak silahlar terör örgütünün elinde yok. Bizim uçaklarımızı vuramazlar ama alçak uçuşlar biraz riskli.
GECE HAREKATLARI ÇOK DAHA ZOR
Gece harekatı yapmak gündüze göre çok daha zordur. Herkes bunu yapamaz. Gözle görüş söz konusu değil. Aletle bulup vurmanız gerekiyor. Bu konuda büyük bir kabiliyete sahibiz.
KARA HAREKATI OLUR MU?
Bölgede kara unsurlarımız faaliyetlerini sürdürüyor. Hava unsurları şu an gerekeni yapıyor. Ancak gerekirse diğer unsurlar da devreye girebilir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 13 BİN POLİS ALIMINDA SON GÜNLER! 2022 29. Dönem POMEM başvuru ne zaman bitiyor? Ön başvuru sonuçları...
- SGK en düşük 32.522 TL maaşla personel alımı yapıyor! İşte, başvuru tarihi ve şartları...
- KYK burs başvuru süresi uzatılır mı? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvurusu uzatılacak mı? GSB SON DUYURULAR
- Yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatil hangi gün başlıyor? 2022-2023 MEB eğitim-öğretim takvimi!
- Yalı Çapkını Kazım öldü mü? Diren Polatoğulları (Kazım) diziden ayrıldı mı? Yalı Çapkını gerçek hikayesinde Kazım ölüyor mu?
- Uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları ne kadar artacak? 2023 Uzman öğretmen maaş farkı!
- AÖL 1. Dönem sınav tarihi duyuruldu! MEB 2022 Açık Öğretim Lise sınavı ne zaman? Online mı, yüz yüze mi?
- ARA TRANSFER DÖNEMİ TAKVİMİ: 2022-2023 Süper Lig 2. transfer dönemi ne zaman başlayacak ve bitecek?
- 29. dönem POMEM başvurusu ne zaman bitecek? POMEM başvuru şartları neler? e-Devlet POMEM başvuru ekranı!
- Van'da deprem mi oldu? AFAD son dakika açıklaması | 19 Kasım az önce deprem nerede oldu? SON DEPREMLER
- e-Devlet KYK burs başvuru sonucu sorgulama | 2022 KYK burs sonuçları açılandı mı, ne zaman açıklanacak?
- TOKİ arsa başvuru sonuçları son durum: 2022 TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? İl il kura tarihleri açıklandı mı?