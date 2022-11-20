PKK'nın avukatı Demirtaş! Teröristlerin diliyle konuşup operasyon üzerinden ortaklarına çağrı yaptı: Korkmayın söyleyin
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonlarını hedef aldı. PKK'nın avukatlığına soyunan Demirtaş'ın örgütün elebaşlarının savunduğu tezleri dile getirmesi dikkat çekerken, Pençe Kılıç harekatı üzerinden ortaklarına, "Korkmayın konuşun" çağrısı yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nın yapıldığını açıkladı.
Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda gerçekleştirilen harekatta da gerek planlama gerekse icra aşamasında çok hassas davranıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nda toplam 89 hedefin imha edildiğini, sözde örgüt yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Teröristlere yönelik operasyon terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin eski Eş Başkanı tutuklu Selahattin Demirtaş'ı rahatsız etti.
PKK'NIN AVUKATI SELAHATTİN DEMİRTAŞ!
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonlarını hedef alan PKK'nın avukatı Demirtaş, örgütün elebaşlarının savunduğu tezleri dile getirdi.
İstiklal'deki terör saldırısının 'senaryo' olduğunu öne süren Demirtaş, "İstiklal'de kirli bir organizasyonla bomba patlatacak, masum insanları katledecekler. Bu vahşi terör saldırısının altındaki gerçekleri sorgulayanları susturmak için, onları terör yandaşı ilan edecekler. İstiklal'de katledilen kardeşlerimiz üzerinden doğan acıyı ve öfkeyi istismar ederek Kürtlerin başına bomba yağdıracaklar. Bu kirli senaryoya "vatan savunması" deyip milli duyguları kabartarak oy devşirmeye çalışacaklar, şaşkın muhalefeti de peşlerine takacaklar." dedi.
İttifak ortaklarına isim vermeden çağrı yapan Demirtaş, "Savaşı desteklemeyenleri vatan haini ilan edecekler. Elinizi vicdanınıza koyun ve Allah rızası için doğruyu söyleyin, hakikat bu değil mi? Bu basit ve hazin denklemi çözmek çok mu zor? 'Türk'ü Kürt'e, Kürt'ü Türk'e kurban etmeyeceğiz, kirli savaş politikalarına teslim olmayacağız, el ele verip büyük bir barış, kardeşlik, huzur, refah toplumu olacağız, YAŞASIN BARIŞ' demek çok mu zor? Bakın bunca haksızlığa ve zulme rağmen biz söylüyoruz; korkmayın, siz de söyleyin: SAVAŞA HAYIR!" ifadelerini kullandı.
DEMİRTAŞ'IN AÇIKLAMALARI PKK ELEBAŞLARI İLE AYNI
PKK'nın Suriye'deki elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Taksim İstiklal Caddesi'ndeki patlama ile ilgilerinin olmadığını söylemiş, "Güvenli bölgelerimizin bombalanması tüm bölgeyi tehdit ediyor" açıklamasını yapmıştı.
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