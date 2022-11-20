PKK’nın avukatı Demirtaş! Teröristlerin diliyle konuşup operasyon üzerinden ortaklarına çağrı yaptı: Korkmayın söyleyin

İttifak ortaklarına isim vermeden çağrı yapan Demirtaş, "Savaşı desteklemeyenleri vatan haini ilan edecekler. Elinizi vicdanınıza koyun ve Allah rızası için doğruyu söyleyin, hakikat bu değil mi? Bu basit ve hazin denklemi çözmek çok mu zor? 'Türk'ü Kürt'e, Kürt'ü Türk'e kurban etmeyeceğiz, kirli savaş politikalarına teslim olmayacağız, el ele verip büyük bir barış, kardeşlik, huzur, refah toplumu olacağız, YAŞASIN BARIŞ' demek çok mu zor? Bakın bunca haksızlığa ve zulme rağmen biz söylüyoruz; korkmayın, siz de söyleyin: SAVAŞA HAYIR!" ifadelerini kullandı.