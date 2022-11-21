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Adana merkezli 8 ilde FETÖ soruşturması! 75 gözaltı kararı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.11.2022
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Adana merkezli 8 ilde FETÖ soruşturması! 75 gözaltı kararı

Son dakika haberine göre Adana merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmada 75 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Baskınlarda gözaltına alınan bazı şüpheliler, adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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