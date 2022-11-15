Son dakika: MİT’in yakalayarak Türkiye’ye getirdiği FETÖ’cü Uğur Demirok tutuklandı

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen Demirok'un "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Demirok, İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliğindeki ifadesinde, biyomedikal mühendisi olduğunu belirterek, aylık gelirini 20 bin lira olarak beyan etti.

Savunmasında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyleyen ve örgütle 1999'da dershaneye giderken tanıştığını dile getiren Demirok, örgütle ilişkisini 2015 yılı ortalarında büyük oranda kestiğini, sonrasında Azerbaycan'a gittiğini, burada doktor bir kadınla tanıştığını aktardı.

Demirok, kadınla 2016'da Azerbaycan'da şirket kurduklarını, örgütün bu şirkette bir dahlinin olmadığını kaydederek, "7 yıldır orada işimle bir yerlere geldim. Bu dönemde de örgütle hiçbir ilişkim olmadı. Öncesinde saf niyetlerle cemaat düşüncesiyle dini bir yapı olarak içinde bulundum." dedi.