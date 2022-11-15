16 Kasım 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: MİT'in yakalayarak Türkiye'ye getirdiği FETÖ'cü Uğur Demirok tutuklandı

Son dakika: MİT'in yakalayarak Türkiye'ye getirdiği FETÖ'cü Uğur Demirok tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.11.2022 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022
ABONE OL
Son dakika: MİT’in yakalayarak Türkiye’ye getirdiği FETÖ’cü Uğur Demirok tutuklandı

Son dakika haberleri... MİT Başkanlığınca yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ mensubu Uğur Demirok tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Demirok, İstanbul Adalet Sarayı'na gönderildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen Demirok'un "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Demirok, İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliğindeki ifadesinde, biyomedikal mühendisi olduğunu belirterek, aylık gelirini 20 bin lira olarak beyan etti.

Savunmasında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyleyen ve örgütle 1999'da dershaneye giderken tanıştığını dile getiren Demirok, örgütle ilişkisini 2015 yılı ortalarında büyük oranda kestiğini, sonrasında Azerbaycan'a gittiğini, burada doktor bir kadınla tanıştığını aktardı.

Demirok, kadınla 2016'da Azerbaycan'da şirket kurduklarını, örgütün bu şirkette bir dahlinin olmadığını kaydederek, "7 yıldır orada işimle bir yerlere geldim. Bu dönemde de örgütle hiçbir ilişkim olmadı. Öncesinde saf niyetlerle cemaat düşüncesiyle dini bir yapı olarak içinde bulundum." dedi.

"80'DEN FAZLA İSİM SÖYLEDİ"

Şüpheli Demirok'un avukatı Bilal Kolbüken ise müvekkilinin Azerbaycan'da yakalandığını, ancak oraya gittiğinde hakkında soruşturma ve yakalama kararı bulunmadığını söyledi.

Müvekkilinin kaçmak için kardeş ülke olarak görülen Azerbaycan'a değil başka bir yere gidebileceğini belirten Kolbüken, "Müvekkil, etkin pişmanlık detaylarını çok ayrıntılı vermiştir, 80'den fazla isim söyledi, kime ne zaman ne kadar para verdiğini bile beyan etmiştir. Bu 80 kişiden 25-30'u hakkında hiçbir adli işlem yapılmamıştır. Serbest bırakılmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirilen ve FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüğü belirtilen Demirok, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası yurt dışına kaçmıştı.

Geçmişte örgütün TSK mahrem yapılanmasında da faaliyet yürüttüğü tespit edilen Demirok'un örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu bildirilmişti.

Son dakika haberi: Hakkında "Silahlı Terör Örgütü Kurma ve Yönetme" suçundan yakalama kararı bulunan FETÖ/PDY mensubu Uğur DEMİROK, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu MİT, firari FETÖ mensubunu Azerbaycan'da yakalanarak, Türkiye'ye getirildi.

FİRARİ UĞUR DEMİROK, TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ!

FETÖ Silahlı Terör örgütü kurma ve yönetme suçundan hakkında yakalama kararı bulunan TSK mahrem yapılanmasında görevli Uğur Demirok, Azerbaycan'da Milli İstihbarat Teşkilatının yaptığı operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

FETÖ/PDY'nin Emniyet Mahrem yapılanmasında faaliyet yürüten Uğur Demirok, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında yurt dışına kaçmıştı.

Geçmişte örgütün TSK Mahrem Yapılanmasında da görev aldığı tespit edilen ve örgütün kripto haberleşme programı Bylock kullanıcısı olan Uğur Demirok'un 2022 itibarıyla faaliyetlerine yurt dışında devam ettiği belirlendi.

MİT, AZERBAYCAN'DAYAKALADI

Yurtdışındaki firari terör örgütü üyelerine yönelik aralıksız çalışmalarına devam eden Milli İstihbarat Teşkilatı, yaptığı çalışmaların ardından Demirok'u Azerbaycan'da yakaladı.

Hakkında "Silahlı Terör Örgütü Kurma ve Yönetme" suçundan yakalama kararı bulunan Demirok, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu Türkiye'ye getirildi.

Saadet Partisi’nin kanalı TV5’te terör propagandası! SAADET PARTİSİ'NİN KANALI TV5'TE TERÖR PROPAGANDASI!
Karlov suikastının planlayıcısı o listede yok KARLOV SUİKASTININ PLANLAYICISI O LİSTEDE YOK
Karlov’u öldürten FETÖ’cü İsveç’te! KARLOV'U ÖLDÜRTEN FETÖ'CÜ İSVEÇ'TE!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA