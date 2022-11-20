20 Kasım 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: A Haber Suriye sınırında! Türk F-16'ları terör örgütü PKK hedeflerini bombalıyor

Son dakika: A Haber Suriye sınırında! Türk F-16'ları terör örgütü PKK hedeflerini bombalıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.11.2022 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022
ABONE OL
Son dakika: A Haber Suriye sınırında! Türk F-16’ları terör örgütü PKK hedeflerini bombalıyor

Son dakika haberleri... Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Pençe Kılıç Hava Harekatı'nda bombalama sürüyor. A Haber Suriye sınırında, Türk F-16'ların Ayn El Arab'ın doğusundaki PKK hedeflerini vurmasını anbean görüntüledi. A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz, harekatın detaylarını canlı yayında anlattı.

Son dakika haberleri... Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Pençe Kılıç Hava Harekatı'nda bombalama sürüyor. A Haber Suriye sınırında, Türk F-16'ların Ayn El Arab'ın doğusundaki PKK hedeflerini vurmasını anbean görüntüledi.

3 ATIŞ YAPILDI DEPO VURULDU

A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz, Suriye sınırındaki bombalamanın detaylarını anlattı.

Ayn El Arab'ın doğusundaki PKK'nın mühimmat deposunun vurulduğunu belirtti. Türk F-16'larının 3 atış yaptığını belirten Yılmaz, hem obüs hem de F-16'lar ile bombalama gerçekleştiğini belirtti.

Pençe Kılıç Hava Harekatı'nın başlamasıyla 20'den fazla hedefin vurulmaya devam ettiğini de dile getiren A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz, F-16'ların Diyarbakır'dan kalkış yaparak mühimmat deposu ve vericilerin olduğu yerin bombalandığını söyledi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA