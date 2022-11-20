Son dakika: A Haber Suriye sınırında! Türk F-16’ları terör örgütü PKK hedeflerini bombalıyor

3 ATIŞ YAPILDI DEPO VURULDU

A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz, Suriye sınırındaki bombalamanın detaylarını anlattı.

Ayn El Arab'ın doğusundaki PKK'nın mühimmat deposunun vurulduğunu belirtti. Türk F-16'larının 3 atış yaptığını belirten Yılmaz, hem obüs hem de F-16'lar ile bombalama gerçekleştiğini belirtti.