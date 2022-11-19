Son dakika: TSK’ya ait savaş uçakları Suriye’deki PKK/YPG mevzilerini vurdu

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 51'İNCİ MADDE NEDİR?

Madde 51- "Bu Antlaşma'nın hiçbir hükmü, Birleşmiş Milletler üyelerinden birinin silahlı bir saldırıya hedef olması halinde, Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve güvenliğin korunması için gerekli önlemleri alıncaya dek, bu üyenin doğal olan bireysel ya da ortak meşru savunma hakkına halel getirmez.

Üyelerin bu meşru savunma hakkını kullanırken aldıkları önlemler hemen Güvenlik Konseyi'ne bildirilir ve Konsey'in işbu antlaşma gereğince uluslararası barış ve güvenliğin korunması ya da yeniden kurulması için gerekli göreceği biçimde her an hareket etme yetki ve görevini hiçbir biçimde etkilemez."

SİHA'LAR DESTEK VERDİ



Suriye ve Irak'ın kuzeyinde tespit edilen terör hedeflerinin vurulduğu hava harekatında Diyarbakır dışında Malatya'dan da savaş uçaklarının kalktığı, Batman'dan havalanan SİHA'ların da operasyona destek verdiği öğrenildi. Saldırı ile terör örgütüne büyük darbe vuruldu.

RUSLARIN KONTROLÜNDEKİ HAVA SAHASI KULLANILIYOR

Öte yandan sınır ötesi harekatta Rusların kontrolündeki Suriye hava sahası kullanılıyor.

İŞTE HAVALANAN SAVAŞ UÇAKLARI

Milli Savunma Bakanlığı, bir Türk savaş uçağının pistten kalkış anına ilişkin görüntüleri paylaştı. Görüntü, Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığından havalandı.