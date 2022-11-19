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Son dakika: TSK'ya ait savaş uçakları Suriye'deki PKK/YPG mevzilerini vurdu

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Giriş Tarihi: 20.11.2022 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022
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Son dakika: TSK’ya ait savaş uçakları Suriye’deki PKK/YPG mevzilerini vurdu

Son dakika haberi... Türkiye'ye ait çok sayıda savaş uçağı, terör örgütü PKK'nın Irak ve Suriye'de yer alan mevzilerini vuruyor. Milli Savunma Bakanlığı, "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" paylaşımını yaptı. Terör örgütü PKK'nın sözcüsü HDP, İngilizce tweetler atarak başlatılan hava harekatını durdurma çağrısında bulundu. Öte yandan harekatta Rusların kontrolündeki Suriye hava sahası kullanılıyor. MSB'den yapılan açıklamada, harekatın adının "Pençe Kılıç Hava Harekatı" olduğu vurgulandı ve "Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelere PENÇE KILIÇ HAVA HAREKÂTI icra edilmiştir." denildi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde "Bir gece ansızın gelebiliriz" diyerek, Suriye'nin kuzeyi ve Irak'taki terör örgütü hedeflerine karşı yeni bir operasyonun sinyalini vermişti.

ABD Erbil Başkonsolosluğu, geride kalan gün yaptığı açıklamayla, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi opersayon düzenleyeceğini belirterek, 'vatandaşlarını' uyarmıştı.

TSK'YA AİT SAVAŞ UÇAKLARI PKK'NIN İNLERİNİ VURUYOR

Milli Savunma Bakanlığı, "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" paylaşımını yaptı.

OPEASYONUN ADI BELLİ BELLİ OLDU

Bakanlıktan yapılan son dakika açıklamasında, "PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek; Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla;

Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelere PENÇE KILIÇ HAVA HAREKÂTI icra edilmiştir." denildi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 51'İNCİ MADDE NEDİR?

Madde 51- "Bu Antlaşma'nın hiçbir hükmü, Birleşmiş Milletler üyelerinden birinin silahlı bir saldırıya hedef olması halinde, Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve güvenliğin korunması için gerekli önlemleri alıncaya dek, bu üyenin doğal olan bireysel ya da ortak meşru savunma hakkına halel getirmez.

Üyelerin bu meşru savunma hakkını kullanırken aldıkları önlemler hemen Güvenlik Konseyi'ne bildirilir ve Konsey'in işbu antlaşma gereğince uluslararası barış ve güvenliğin korunması ya da yeniden kurulması için gerekli göreceği biçimde her an hareket etme yetki ve görevini hiçbir biçimde etkilemez."

SİHA'LAR DESTEK VERDİ

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde tespit edilen terör hedeflerinin vurulduğu hava harekatında Diyarbakır dışında Malatya'dan da savaş uçaklarının kalktığı, Batman'dan havalanan SİHA'ların da operasyona destek verdiği öğrenildi. Saldırı ile terör örgütüne büyük darbe vuruldu.

RUSLARIN KONTROLÜNDEKİ HAVA SAHASI KULLANILIYOR

Öte yandan sınır ötesi harekatta Rusların kontrolündeki Suriye hava sahası kullanılıyor.

İŞTE HAVALANAN SAVAŞ UÇAKLARI

Milli Savunma Bakanlığı, bir Türk savaş uçağının pistten kalkış anına ilişkin görüntüleri paylaştı. Görüntü, Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığından havalandı.

OPERASYONDAN YENİ GÖRÜNTÜLER

MSB, operasyona ilişkin ilk görüntüleri de paylaştı.

Yapılan paylaşımda, "Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor!" denildi.

İşte operasyondan ilk görüntüler;

AK PARTİLİ ÇELEBİ'DEN PAYLAŞIM

Asker kökenli AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla, operasyonu doğruladı. Paylaşımına, "Bir gece ansızın..." notunu düşen Çelebi, savaş uçaklarına ait görsellere yer verdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik harekat sonrası sosyal medya adresinden paylaşımda bulundu.

Çelik paylaşımında "Teröre nerede olursa olsun bedel ödetmeye devam ediyoruz. PENÇE KILIÇ HAVA HAREKÂTI ile bir kere daha gösteriyoruz; ülkemize göz dikenler en ağır bedelleri ödeyecekler." ifadelerini kullandı.

TSK UÇAKLARI NERELERİ VURUYOR?

Bu gece vurulan PKK hedefleri ise şöyle;

SURİYE

Ayn el Arab, Ayn İsa, Ayn Dagne, Derbesiye, Tel Rıfat, Maranez, Malikiye Minnig Havalimanı



IRAK

Irak/Asos Irak/Süleymaniye Irak/Sincar Irak/Kandil Irak/Senkeser(Erbil)

KONVOY SURİYE'YE GİRDİ İDDİASI

Öte yandan TSK'ya ait büyük bir konvoyun Bab Al Salama bölgesinden Suriye'ye girdiği iddia edildi.

HDPKK'NIN ETEKLERİ TUTUŞTU: AVRUPA'YA ÇAĞRI YAPTILAR

Kahraman ordumuzun düzenlediği hava harekatı sonrası HDPKK'nın etekleri tutuştu.

HDP'nin Avrupa Temsilciliği, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de bulunan YPG terör örgütüne başlattığı hava harekatını durdurma çağrısında bulundu.

UZMANLAR OPERASYONU A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ

Emekli Hava Albay Mustafa Hacımustafaoğulları: "Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını özellikle PKK ve destekçileri pek ciddiye almamışlardı. Taksim'deki hain saldırı bardağı taşıran son damla oldu. Dost düşman bunu görüp Türkiye'nin ne kadar ciddi olduğunu anlasın.

Hava harekatında öncelikle tüm hedefler vurulur ve sonrasında kara harekatı başlar. Hava harekatı çok uzun sürmez. 30 dakika ila 2 saat arasında sürer genelde. Ama kara harekatı olur mu o şu an için belli değil.

Bölgeden gelen bilgilere göre başka hedefler de vurulabilir. Bunlar için de ayrı bir plan yapılabilir. Bizim hava kuvvetlerini vuracak silahlar terör örgütünün elinde yok. Bizim uçaklarımızı vuramazlar ama alçak uçuşlar biraz riskli.

Gece harekatı yapmak gündüze göre çok daha zordur. Herkes bunu yapamaz. Gözle görüş söz konusu değil. Aletle bulup vurmanız gerekiyor. Bu konuda büyük bir kabiliyete sahibiz."

"BU CEZALANDIRICI BİR HAREKAT"

Terör ve Güvenlik Uzmanı Emekli Albay İbrahim Keleş: "Cezalandırıcı bir harekat bu. Terör saldırısına karşı, TSK anladıkları dilden cevap veriyor. Modern teçhizatlarla yapılan bir operasyona şahit oluyoruz. Gece gündüz fark etmiyor, operasyonu gerçekleştirme kabiliyetine sahibiz. Ordumuzla gurur duyuyoruz."

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Mesut Hakkı Caşın: "Şu anki harekat eş zamanlı olarak Suriye ve Irak'ta sürüyor. Minimum 2 ya da 3 filo bu operasyona katılıyor. Kullanılan mühimmatlar lazer güdümlü bombalar, herhangi bir şekilde sivillere zarar vermez. PKK zaman zaman bize buradan taarruzlarda bulunuyordu. Rusya'nın bu harekata izin verdiğini, birilerinin istediğini gibi Suriye ile bizi karşı karşıya getiren bir harekat olmadığı açık. Kara harekatı olur mu? Kahraman komandolarımız intikal halinde olabilir. Bu aynı zamanda Yunanistan'a da bir mesajdır. Buraya gelen her yere gelir, Türkiye ile oyun oynamayın."

Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe: "PKK'nın kadın yapılanması geçenlerde açıklama yaptı. Türkiye'de eylem yapacağız dediler. Bizde de bazı kesimler, Taksim saldırısının DEAŞ olduğunu iddia ettiler. Ne fark edere ikisi de ABD'nin güdümünde. Yaşananlar sonrası Başkan Erdoğan da operasyonun sinyalini vermişti. Hava harekatı ne anlama geliyor? Hem intikam hem de yapılan saldırılara cevap veriliyor. ABD'nin ve diğer güçlerin PKK terör örgütlerine yardım yaptığı Kamışlı bölgesindeki havaalanı vuruluyor. Önemli bir harekat önemli bir durum."

Ayrıntılar geliyor...

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