İşte terörün finansörü Batı’nın basını! PKK’yı görmezden gelip Pençe Kılıç’ı algı malzemesi yaptılar!

İŞTE TERÖRÜN FİNANSÖRÜ BATI'NIN BASINI!

Türkiye'nin teröristlere yönelik harekatı, dünyada büyük ses getirdi. Terör örgütlerinin en büyük destekçisi olan Batı ülkelerinin basın organları, operasyona ilişkin yaptıkları haberlerde ikiyüzlülüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.