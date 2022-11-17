AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten muhalefete Taksim saldırısı tepkisi: Teröre mazeret üreten yaklaşımlar büyük bir şuursuzluktur
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Kuşkusuz demokrasilerde her olayın çok yönlü değerlendirilmesi, farklı görüş ve analizlerin olması doğaldır. Ancak, teröre mazeret üreten ve güvenlik güçlerimizin terörle mücadelesini zaafa uğratmaya çalışan yaklaşımlar ve tavırlar sergilenmesi büyük bir şuursuzluktur" mesajını paylaştı.
Terörist Ahlam Albashır, geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'u kana buladı. İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı.
PKK ÜYESİ OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ
Hain saldırının ardından yakalanan terörist Ahlam Albashır, ilk sorgusunda terör örgütü PKK üyesi olduğunu itiraf etti. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani'deki merkezinden İstanbul'da eylem talimatı alarak 13.11.2022 Pazar günü saat 16:20 sıralarında Bombalı eylemi gerçekleştirdiğini ve kaçtığını beyan etmiştir." denildi.
AK PARTİLİ ÇELİK'TEN O AÇIKLAMALARA SERT TEPKİ
Muhalefet kanadı, patlamanın ardından elde edilen tüm kanıtlara ve saldırıyı gerçekleştiren teröristin ifadesine rağmen saldırının terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilmediğine yönelik açıklamalarda bulundu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, muhalefetin bu açıklamalarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Çelik, güvenlik güçlerinin terörle mücadelesini zaafa uğratan yaklaşımlar için 'şuursuzluktur' dedi.
"TERÖRE KARŞI BİRİZ"
Çelik paylaşımında şunları söyledi:
"İstanbul'da İstiklal caddemizde gerçekleşen hain saldırı sonrası tüm vatandaşlarımızın teröre karşı birlik ve beraberlik gösterilmesi noktasında ortaya koyduğu tavır tüm dünyaya mükemmel bir mesaj vermiştir. İnsanlık düşmanı teröre karşı biriz ve beraberiz…
Güvenlik güçlerimiz son derece etkili çalışmalarla hızlı bir biçimde faili ve bağlantılarını tespit edip yakalamıştır. Bu, Türkiye'nin terörle mücadeledeki gücünü ve yüksek kapasitesini bir kere daha göstermiştir.
"ŞAİBELİ ODAKLARIN BEYANATLARINI ESAS ALMALARI VAHİMDİR"
Buna karşılık, vatandaşlarımızı temsil noktasında sorumluluğu bulunan bazı siyasi çevrelerin ve kişilerin, devletimizin kurumlarından çok şaibeli odakların yanıltıcı beyanatlarını, sözde analizlerini ve manipülatif değerlendirmelerini esas almaları son derece vahimdir.
Terör karşısında net duruş, Cumhuriyetimizi, demokrasimizi ve anayasal düzenimizi korumanın ilk maddesidir. Terör karşısında bulanık tavırlar üretenlerin ve terör eylemlerinden siyasi hesaplaşma çıkarmaya çalışanların konumu meşru değildir.
"BÜYÜK BİR ŞUURSUZLUK"
Kuşkusuz demokrasilerde her olayın çok yönlü değerlendirilmesi, farklı görüş ve analizlerin olması doğaldır. Ancak, teröre mazeret üreten ve güvenlik güçlerimizin terörle mücadelesini zaafa uğratmaya çalışan yaklaşımlar ve tavırlar sergilenmesi büyük bir şuursuzluktur.
Türkiye bir güven ülkesidir. Terörle mücadele konusunda milletimiz bir ve bütündür. Terörle mücadelemiz bedeli ne olursa olsun sonuna kadar sürecektir. Kaybettiğimiz canlarımıza bir kere daha rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."
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