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Taksim'deki terör saldırısında yeni detay ortaya çıktı! Teröristin elindeki gül ne anlama geliyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.11.2022 14:40
Terör örgütü PKK'nın Beyoğlu'ndaki kanlı saldırısı sonrası kadın terörist Ahlam Albashir yakalandı. Terör saldırısının perde arkası tek tek deşifre edilirken, terörist Ahlam Albashir'in elindeki kırmızı gülün anlamı ortaya çıktı.
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