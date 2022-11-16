16 Kasım 2022, Çarşamba
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Taksim'deki terör saldırısında yeni detay ortaya çıktı! Teröristin elindeki gül ne anlama geliyor?
Terör örgütü PKK'nın Beyoğlu'ndaki kanlı saldırısı sonrası kadın terörist Ahlam Albashir yakalandı. Terör saldırısının perde arkası tek tek deşifre edilirken, terörist Ahlam Albashir'in elindeki kırmızı gülün anlamı ortaya çıktı.