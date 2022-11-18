Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Rusya Devlet Başkanı Putin ile kritik görüşme

BAŞKAN ERDOĞAN: TEKNİK DEĞERLENDİRME YAPACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, tahıl ihracına ilişkin İstanbul Anlaşması'nın 120 gün süreyle uzatılması konusundaki yapıcı tutumu için Rusya Devlet Başkanı Putin'e teşekkür etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye'de bir doğal gaz merkezi kurulması teklifinden memnuniyet duyduklarını dile getiren Erdoğan, ortak hedeflere bir an önce ulaşmak için ekiplerin gereken teknik, hukuki ve ticari değerlendirmeleri yapacaklarını kaydetti.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşme sonrası, "Doğalgaz merkezi kurulması teklifinden memnunuz. Doğalgaz merkezi için teknik değerlendirme yapacağız" açıklamasında bulundu.