Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Rusya Devlet Başkanı Putin ile kritik görüşme
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan ile Putin arasındaki temasta tahıl koridoru ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi. Başkan Erdoğan görüşme sonrası, "Doğalgaz merkezi için teknik değerlendirme yapacağız" açıklamasında bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İŞTE ELE ALINAN KONULAR
Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki kritik temasta ele alınan konular hakkında açıklama yapıldı.
İki liderin gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde tahıl koridoru ve bölgesel konuların değerlendirildiği ifade edildi.
BAŞKAN ERDOĞAN: TEKNİK DEĞERLENDİRME YAPACAĞIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, tahıl ihracına ilişkin İstanbul Anlaşması'nın 120 gün süreyle uzatılması konusundaki yapıcı tutumu için Rusya Devlet Başkanı Putin'e teşekkür etti.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye'de bir doğal gaz merkezi kurulması teklifinden memnuniyet duyduklarını dile getiren Erdoğan, ortak hedeflere bir an önce ulaşmak için ekiplerin gereken teknik, hukuki ve ticari değerlendirmeleri yapacaklarını kaydetti.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşme sonrası, "Doğalgaz merkezi kurulması teklifinden memnunuz. Doğalgaz merkezi için teknik değerlendirme yapacağız" açıklamasında bulundu.
Başkan Erdoğan, Rus ve Amerikan istihbarat başkanlarının Türkiye'deki temaslarının arazide kontrolsüz tırmanmanın önüne geçilmesi açısından anahtar rol oynadığını belirtti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının uzamasının riskleri artıracağını, bu nedenle diplomatik görüşmelerin canlandırılması gerektiğini belirtti.
Başkan Erdoğan, İstanbul'daki terör saldırısı için ilettiği taziye dolayısıyla da Rusya Devlet Başkanı Putin'e teşekkür etti.
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