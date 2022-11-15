Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli’den grup toplantısında önemli açıklamalar! CHP’ye terörle arana mesafe koy çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İstiklal Caddesi saldırısı, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki başarılı diplomasisine, aynı şekilde Semerkant Zirvesi'ne bombalı cevaptır." dedi.

Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, MHP'nin seçimin yaklaştığı süreçte gerçekleştirdiği il mitinglerine aralık ayı itibarıyla ara vereceklerini söyledi.

Çalışmalarının ibresini, TBMM Genel Kurulunda başlayacak 2023 bütçesinin görüşmelerine çevireceklerini ve bu alana yoğunlaşacaklarını anlatan Bahçeli, "Başta emeklilikte yaşa takılanlarla, sözleşmeli çalışanları ilgilendiren, vatandaşlarımızın lehine mühim kazanımlar sağlayacak kanuni düzenlemeleri de inşallah sırasıyla hayata geçirmiş olacağız." diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın hiç oyalanmadığını, yerinde saymadığını belirten Bahçeli, methiyeyi milletten, mükafatı Allah'tan bekleyen iman erleri olduklarını, devler gibi eserler vermek için karıncalar gibi çalıştıklarını anlattı. Bahçeli, demokrasilerde sahada başı pişenin, sandıkta da aşının pişeceğini dile getirdi.

MHP Lideri Bahçeli, terör örgütlerinin, tüm insanlığın ortak can düşmanı olduğunu, terörizmin hiçbir şekli, hiçbir türü, hiçbir türevinin masum olmadığını aktardı.

Bahçeli, Türkiye'nin üstesinden gelinmesi kaçınılmaz öncelikli sorununun, sorunlar piramidinin zirvesine oturmuş bölücü terör sorunu olduğunun altını çizdi. Bahçeli, bu melanetin hakkından gelemedikten sonra hayatın diğer alanlarında tam bir istikrar yakalamanın çok zor ve zahmetli, belki de muhal bir hayal olacağını söyledi.