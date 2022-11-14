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SON DAKİKA | Ankara'da şüpheli çanta ihbarı

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 14.11.2022 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022
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SON DAKİKA | Ankara’da şüpheli çanta ihbarı

Son dakika... Ankara'da yol kenarına bırakılan şüpheli çanta vatandaşların paniğine yol açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay, Çankaya ilçesi Kurtuluş semtinde meydana geldi.

Yol kenarında terk edilmiş vaziyette bir çanta gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

ÇANTA FÜNYE İLE PATLATILDI

Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından bomba imha uzmanlarınca fünye ile patlatılan çantanın içinden kıyafet çıktı.

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