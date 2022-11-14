Yalova’da DEAŞ’lı terörist yakalandı

İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen istihbarat çalışmaları sonucu, Kadıköy beldesinde ikamet eden yabancı uyruklu bir şüphelinin, terör örgütü üyesi olduğu ve Suriye'deki çatışmalarda yaralandıktan sonra Türkiye'ye geldiği tespit edildi.