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Yalova'da DEAŞ'lı terörist yakalandı

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Giriş Tarihi: 14.11.2022 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022
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Yalova’da DEAŞ’lı terörist yakalandı

Emniyet ekiplerince Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon gerçekleştirildi. DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen şüphelinin adresinde yapılan aramalarda, 6 pasaport ve örgütsel doküman ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen istihbarat çalışmaları sonucu, Kadıköy beldesinde ikamet eden yabancı uyruklu bir şüphelinin, terör örgütü üyesi olduğu ve Suriye'deki çatışmalarda yaralandıktan sonra Türkiye'ye geldiği tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonda zanlıyı yakaladı.



Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda, 6 pasaport ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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