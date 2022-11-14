Yalova'da DEAŞ'lı terörist yakalandı
Emniyet ekiplerince Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon gerçekleştirildi. DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen şüphelinin adresinde yapılan aramalarda, 6 pasaport ve örgütsel doküman ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen istihbarat çalışmaları sonucu, Kadıköy beldesinde ikamet eden yabancı uyruklu bir şüphelinin, terör örgütü üyesi olduğu ve Suriye'deki çatışmalarda yaralandıktan sonra Türkiye'ye geldiği tespit edildi.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonda zanlıyı yakaladı.
Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda, 6 pasaport ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Bekçilik alımları hangi illerde yapılacak?
- Dünya Kupası maçları ne zaman başlayacak? 2022 Katar Dünya Kupası maç fikstürü açıklandı mı?
- AÖL sınavı ne zaman yapılacak 2022-2023? Açık Öğretim Lise sınavları nasıl, çevrimiçi mi olacak?
- Kurtlar Vadisi yeniden geliyor! Necati Şaşmaz tarih vererek duyurdu! Vaziyet alın kurşunlar havada sekecek
- Alfa Solar ne zaman halka arz olacak, ne zaman işlem görecek? Alfa Solar halka arz hisse kodu ve fiyatı nedir?
- Kasım ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı 2022? Kasım ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? TEFE-TÜFE, kira artış...
- Sözleşmeliye kadro... 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek? Sözleşmeliye kadroda son durum ne?
- Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? 2022 Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak?
- %8 zam ve enflasyon farkı! En fazla tesir emekli aylıklarına edecek! 20-25-30 yıllık hizmeti olanlar... Maaşlarda 1.971 TL artış...
- TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? Arnavutköy, Tuzla, Başakşehir, Esenler, Çatalca kura çekimi ne zaman?
- Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? 14 Kasım Sağlık Bakanlığı maaş promosyonları yattı mı?
- Çocuk başına 1.259 TL ödeme! SED yardımı Kasım ayı ödemeleri yattı mı? SED yardımı ne zaman, ayın kaçında yatar?