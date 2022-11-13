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Beyoğlu'ndaki bombalı saldırı öncesi "İngiltere" detayı! "Terör uyarısı" sonrası İstiklal Caddesi'nde patlama oldu

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Giriş Tarihi: 13.11.2022 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022
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Beyoğlu’ndaki bombalı saldırı öncesi İngiltere detayı! Terör uyarısı sonrası İstiklal Caddesi’nde patlama oldu

Türkiye'nin huzur ve refahını kasteden odaklar bu kez İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'ni bombalı saldırı ile hedef aldı. Kanlı saldırıda 6 kişi vefat etti, 2'si ağır 81 kişi yaralandı. Bu elim olay arından Türkiye'ye taziye mesajları yağdı ancak her şeyden önce İngiltere makamlarının 3 gün önce yayımladığı uyarı metni tekrar akıllara geldi. Zamanlaması çok manidar şekilde yapılan Londra merkezli bu açıklamada, "Teröristlerin Türkiye'de saldırılar düzenlemeye çalışması çok muhtemeldir" ifadeleri yer aldı ve İstanbul'daki İngiliz vatandaşlarına uyarı yapıldı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan İstiklal Caddesi'nde saat 16.20 sularında hain bir bombalı saldırı gerçekleştirildi. Patlamada ölüler ve yaralıların olduğu bildirilirken devletin tüm kurum ve kuruluşları teyakkuza geçti.

BAŞKAN ERDOĞAN: TERÖR KOKUSU VAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, patlamanın ardından Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada 'terör kokusu' var ifadelerini kullanarak banka bırakılan çanta ve şüpheli kadını işaret etti.

Olay yerine hemen emniyet ve sağlık ekiplerinin sev edildiğini belirten Başkan Erdoğan, "Yaralılarımızın süratle çevredeki hastanelere intikali sağlanmıştır. Devletimizin ilgili birimleri, bu kalleş saldırının faillerini ve arkasındaki mahfilleri ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye'yi ve Türk milletini terörle teslim alma çabaları dün olduğu gibi bugün ve yarın da hedefine ulaşamayacaktır. Milletimiz, İstiklal Caddesi'ndeki olayın önündeki ve arkasındaki tüm unsurlarıyla ortaya çıkarılarak faillerinin hak ettikleri şekilde cezalandırılacağından emin olsun." dedi.

Bir gazetecinin, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamanın terörle bağlantısının netleşip netleşmediğini sorması üzerine Başkan Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Şu an itibarıyla tabii ilk incelemelerde kesin olarak bu terördür dersek belki yanlış olur ama ilk gelişmeler, Valimin bize aktardığı ilk bilgi, burada bir terör kokusu var. Şu an itibarıyla oradaki kaçışmalar vesaire ve bir kadının bu işte rol oynadığı noktasında ilk tespitler. Gerek İstanbul Emniyet Müdürümüz, gerek Valimiz gerek kamera incelemeleri, bunlar devam ediyor. Bunların sonunda nihai kararı inşallah vereceğiz."

Diğer taraftan olaya ilişkin geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

İstiklal Caddesi'ndeki patlama tüm dünyada gündem olurken akıllara İngiltere makamlarının 3 gün önce yaptığı uyarı geldi.

BEYOĞLU'NDAKİ BOMBALI SALDIRI ÖNCESİ "İNGİLTERE" DETAYI!"

İngiltere, Ankara ve İstanbul'da yaşayan vatandaşlarına terör saldırısına yönelik bir ikazda bulunmuş, "Teröristlerin Türkiye'de saldırılar düzenlemeye çalışması çok muhtemeldir" açıklamasını yayımladı.

Söz konusu açıklama İngiliz devlet kuruluşu olan "www.gov.uk/foreign-travel-advice/turkey/terrorism" sitesinde paylaşıldı.

ÇARPICI DETAYLAR

Zamanlaması manidar olan bu ifadelerin alt metninde yer alan cümleler ise oldukça dikkat çekici.

Saldırıların ayrım gözekmeksizin yapılacağı bildirilen İngiliz kaynaklı açıklamada yabancılar tarafından ziyaret edilen yerler, kamu binaları, büyük etkinlikler veya büyük halka açık toplantıları etkileyen yerler işaret edildi.

Türkiye'deki vatandaşlarına uyarı yapan İngiliz, İstanbul'da yabancıların uğrak yeri olan yerlerden uzak durulması gerektiğini vurguladı ve "Terör grupları bazen bu saatlerde saldırı çağrısı yapıyor" ifadelerini kullandı.

(Fotoğrafta: İngiliz makamlarının yaptığı açıklamada paylaşılan terör risk haritası.)

Öte yandan haritada KKTC'ye yer verilmemesi de dikkatlerden kaçmadı.

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