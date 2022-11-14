15 Kasım 2022, Salı
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SON DAKİKA | Ankara'da şüpheli çanta ihbarı
Son dakika... Ankara'da yol kenarına bırakılan şüpheli çanta vatandaşların paniğine yol açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Olay, Çankaya ilçesi Kurtuluş semtinde meydana geldi.
Yol kenarında terk edilmiş vaziyette bir çanta gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.
ÇANTA FÜNYE İLE PATLATILDI
Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından bomba imha uzmanlarınca fünye ile patlatılan çantanın içinden kıyafet çıktı.
KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI
Olay vatandaşların büyük panik yaşamasına neden oldu.