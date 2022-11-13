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Beyoğlu'ndaki patlama sonrası olay yerinden görüntüler!

İstanbul Beyoğlu'nda 16:20'de henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Taksim İstiklal Caddesi'nde henüz neden kaynaklandığı belirlenemeyen bir patlama yaşandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 81 kişi de yaralandı. İşte olay yerinden görüntüler...

Giriş Tarihi: 13.11.2022 18:12 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 00:39
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Beyoğlu’ndaki patlama sonrası olay yerinden görüntüler!

Beyoğlu'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Taksim İstiklal Caddesi'nde henüz neden kaynaklandığı belirlenemeyen bir patlama yaşandı.

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Beyoğlu’ndaki patlama sonrası olay yerinden görüntüler!

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Patlamanın sesi çevreden duyulurken, caddede yürüyen vatandaşların kaçıştığı görüldü.

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Beyoğlu’ndaki patlama sonrası olay yerinden görüntüler!

Olay yerine gelen polis ekipleri caddede güvenlik önlemi aldı.

Patlama nedeniyle yaralıların olduğu öğrenildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan bazı yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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Beyoğlu’ndaki patlama sonrası olay yerinden görüntüler!

Patlamanın ardından polis ekipleri İstiklal Caddesi'ni boşaltılırken, Taksim Camisi de kapatıldı. Güvenlik amacıyla helikopterin de havadan denetim yaptığı görüldü.

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Beyoğlu’ndaki patlama sonrası olay yerinden görüntüler!

6 ÖLÜ 81 YARALI VAR

Başkan Erdoğan, Endonezya'da düzenlenecek olan G-20 Liderler Zirvesi programı öncesi basın açıklaması gerçekleştirdi.