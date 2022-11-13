Beyoğlu'ndaki patlama sonrası olay yerinden görüntüler!

İstanbul Beyoğlu'nda 16:20'de henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Taksim İstiklal Caddesi'nde henüz neden kaynaklandığı belirlenemeyen bir patlama yaşandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 81 kişi de yaralandı. İşte olay yerinden görüntüler...