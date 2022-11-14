"Beyoğlu'ndaki saldırıda Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'i kaybettik" | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıkladı

Ailesinin, yakınlarının ve çalışma arkadaşlarımızın başı sağ olsun. Bir baba ve kızının hayatını kaybetmesine neden olan bu kalleş saldırıyı lanetliyorum. Devlet olarak tüm imkanlarımızla hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailelerinin ve yaralılarımızın yanındayız. Birlik ve beraberliğimizi bozmaya hiçbir şer odağının gücü yetmeyecek" ifadelerini kullandı.

Yusuf Meydan'ın Adana'da Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünde görev yaptığı ve İstanbul'a ailesiyle izinli gittiği öğrenildi.