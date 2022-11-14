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"Beyoğlu'ndaki saldırıda Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'i kaybettik" | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıkladı

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Giriş Tarihi: 14.11.2022 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022
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Beyoğlu’ndaki saldırıda Yusuf Meydan ve kızı Ecrin’i kaybettik | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıkladı

Beyoğlu'nda gerçekletirilen bombalı kalleş saldırıda vefat eden 2 kişinin ismini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık duyurdu. Bakan Yanık, “İstanbul'daki hain saldırıda çalışma arkadaşımız Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'i kaybettik” dedi.

Beyoğlu'ndaki patlamada hayatını kaybedenlerden ikisinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda çalışan bir personel ve kızı olduğu bilgisi paylaşıldı.

BAKAN YANIK AÇIKLADI: BABA-KIZ SALDIRIDA VEFAT ETTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yüreğimiz İstanbul'daki hain saldırıdan gelen acı haberle yandı. Çalışma arkadaşımız Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'i kaybettik.

Ailesinin, yakınlarının ve çalışma arkadaşlarımızın başı sağ olsun. Bir baba ve kızının hayatını kaybetmesine neden olan bu kalleş saldırıyı lanetliyorum. Devlet olarak tüm imkanlarımızla hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailelerinin ve yaralılarımızın yanındayız. Birlik ve beraberliğimizi bozmaya hiçbir şer odağının gücü yetmeyecek" ifadelerini kullandı.

Yusuf Meydan'ın Adana'da Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünde görev yaptığı ve İstanbul'a ailesiyle izinli gittiği öğrenildi.

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