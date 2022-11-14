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Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıda hayatını kaybedenler anısına vatandaşlar karanfil bıraktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.11.2022
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Beyoğlu’ndaki bombalı saldırıda hayatını kaybedenler anısına vatandaşlar karanfil bıraktı

Beyoğlu'nda meydana gelen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. Sabahın ilk saatlerinde patlamanın olduğu yere gelen vatandaşlar hayatını kaybeden 8 kişinin anısına karanfil bıraktı.

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