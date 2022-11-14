15 Kasım 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Yusuf Meydan kimdir? Taksim terör saldırısında hayatını kaybeden Yusuf Meydan ve kızı Ecrin kaç yaşındaydı, nereli?

Yusuf Meydan kimdir? Taksim terör saldırısında hayatını kaybeden Yusuf Meydan ve kızı Ecrin kaç yaşındaydı, nereli?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.11.2022
ABONE OL
Yusuf Meydan kimdir? Taksim terör saldırısında hayatını kaybeden Yusuf Meydan ve kızı Ecrin kaç yaşındaydı, nereli?

Yusuf Meydan kimdir, kaç yaşındaydı? Beyoğlu'nun İstiklal Caddesi'nde dün akşam patlama meydana geldi. Hain terör saldırısı sonrası 4'ü olay yerinde olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır olmak üzere 81 kişi yaralandı. İstanbul'a kız isteme merasimi için geldiği öğrenilen Yusuf Meydan ve kızı Ecrin, olay yerinde hayatını kaybetti. Peki, Yusuf Meydan kimdir? Taksim terör saldırısında hayatını kaybeden Yusuf Meydan ve kızı Ecrin kaç yaşındaydı, nereli? İşte haberin detayları...

Yusuf Meydan ve kızı Ecrin kimdir? İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. Hain terör saldırısında hayatını kaybeden isimler arasında Yusuf Meydan ve kızı Ecrin Meydan'ın ölüm haberi Türkiye'yi yasa boğdu. Peki, Yusuf Meydan kimdir? Taksim terör saldırısında hayatını kaybeden Yusuf Meydan ve kızı Ecrin kaç yaşındaydı, nereli? İşte ayrıntılar...

YUSUF MEYDAN VE KIZI ECRİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

Taksim saldırısında hayatını kaybeden Yusuf Meydan 1988 yılında Elazığ'ın Palı ilçesinde dünyaya geldi. Kızı Ecrin Meydan'ın ise 2013 yılında Adana'nın Seyhan ilçesinde dünyaya geldiği öğrenildi.

Yusuf Meydan, Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görevliydi.

Yusuf Meydan'ın Adana'da Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü'nde görev yaptığı ve İstanbul'a ailesiyle izinli gittiği öğrenildi.

BAKAN DERYA YANIK'TAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlık çalışanı olan Yusuf Meydan için acısını şu sözlerle ifade etti:

"Yüreğimiz İstanbul'daki hain saldırıdan gelen acı haberle yandı. Çalışma arkadaşımız Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'i kaybettik. Ailesinin, yakınlarının ve çalışma arkadaşlarımızın başı sağ olsun.

Bir baba ve kızının hayatını kaybetmesine neden olan bu kalleş saldırıyı lanetliyorum. Devlet olarak tüm imkanlarımızla hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailelerinin ve yaralılarımızın yanındayız. Birlik ve beraberliğimizi bozmaya hiçbir şer odağının gücü yetmeyecek."

ECRİN'DEN GERİYE GÖZLERİNİN İÇİNİN GÜLDÜĞÜ FOTOĞRAFLARI KALDI

Taksim'deki hain terör saldırısında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Ecrin'den geriye gözlerinin içinin güldüğü fotoğraflar kaldı.

Yağmur Uçar kimdir, kaç yaşında? YAĞMUR UÇAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Topkara ailesinden geriye yalnızca minik Eliz kaldı TOPKARA AİLESİNDEN GERİYE YALNIZCA MİNİK ELİZ KALDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA