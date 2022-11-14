Yusuf Meydan kimdir? Taksim terör saldırısında hayatını kaybeden Yusuf Meydan ve kızı Ecrin kaç yaşındaydı, nereli?

Bir baba ve kızının hayatını kaybetmesine neden olan bu kalleş saldırıyı lanetliyorum. Devlet olarak tüm imkanlarımızla hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailelerinin ve yaralılarımızın yanındayız. Birlik ve beraberliğimizi bozmaya hiçbir şer odağının gücü yetmeyecek."