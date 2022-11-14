Yusuf Meydan kimdir? Taksim terör saldırısında hayatını kaybeden Yusuf Meydan ve kızı Ecrin kaç yaşındaydı, nereli?
Yusuf Meydan kimdir, kaç yaşındaydı? Beyoğlu'nun İstiklal Caddesi'nde dün akşam patlama meydana geldi. Hain terör saldırısı sonrası 4'ü olay yerinde olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır olmak üzere 81 kişi yaralandı. İstanbul'a kız isteme merasimi için geldiği öğrenilen Yusuf Meydan ve kızı Ecrin, olay yerinde hayatını kaybetti. Peki, Yusuf Meydan kimdir? Taksim terör saldırısında hayatını kaybeden Yusuf Meydan ve kızı Ecrin kaç yaşındaydı, nereli? İşte haberin detayları...
Yusuf Meydan ve kızı Ecrin kimdir? İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. Hain terör saldırısında hayatını kaybeden isimler arasında Yusuf Meydan ve kızı Ecrin Meydan'ın ölüm haberi Türkiye'yi yasa boğdu. Peki, Yusuf Meydan kimdir? Taksim terör saldırısında hayatını kaybeden Yusuf Meydan ve kızı Ecrin kaç yaşındaydı, nereli? İşte ayrıntılar...
YUSUF MEYDAN VE KIZI ECRİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?
Taksim saldırısında hayatını kaybeden Yusuf Meydan 1988 yılında Elazığ'ın Palı ilçesinde dünyaya geldi. Kızı Ecrin Meydan'ın ise 2013 yılında Adana'nın Seyhan ilçesinde dünyaya geldiği öğrenildi.
BAKAN DERYA YANIK'TAN AÇIKLAMA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlık çalışanı olan Yusuf Meydan için acısını şu sözlerle ifade etti:
"Yüreğimiz İstanbul'daki hain saldırıdan gelen acı haberle yandı. Çalışma arkadaşımız Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'i kaybettik. Ailesinin, yakınlarının ve çalışma arkadaşlarımızın başı sağ olsun.
ECRİN'DEN GERİYE GÖZLERİNİN İÇİNİN GÜLDÜĞÜ FOTOĞRAFLARI KALDI
Taksim'deki hain terör saldırısında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Ecrin'den geriye gözlerinin içinin güldüğü fotoğraflar kaldı.
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