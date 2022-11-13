EGM duyurdu: Patlama provokatörleri tespit edildi! 25 kişi hakkında soruşturma
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İstanbul'da meydana gelen patlama sonrası provokatif paylaşımlar yapan 25 hesap yöneticisi hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yer alan İstiklal Caddesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 81 kişi de yaralandı.
SOSYAL MEDYA PROVOKATÖRLERİ TESPİT EDİLDİ
Yaşananlar üzerinden bir takım sosyal medya hesapları provokasyona girişti. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İstanbul'da meydana gelen patlama sonrası provokatif paylaşımlar yapan 25 hesap yöneticisi hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.
Bu kapsamda 13.11.2022 tarihinde İstanbul/Beyoğlu'nda meydana gelen "Patlama" olayına yönelik sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız arasında korku ve panik yaratmak amacı barındıran, vatandaşlarımızı kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 25 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, ilgili makamlara gönderilmiştir."
BAKAN BOZDAĞ: "8 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ"
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyla ilgili 8 Cumhuriyet Savcısı ve 2 Cumhuriyet Başsavcı Vekili görevlendirildiğini duyurdu.
Bakan Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet; yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı patlamayla ilgili adli tahkikat başlatmıştır. Soruşturmanın etkin yürütülmesi için 8 Cumhuriyet Savcısı ve 2 Cumhuriyet Başsavcı Vekili görevlendirilmiştir. Hadise bütün yönleriyle etkin bir şekilde soruşturulmaktadır. Güvenlik güçlerimizin kısa sürede fail ya da failleri tespit edip yakalayacağından, soruşturma sonucunda da hadisenin bütün boyutları ile aydınlatılacağından hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır" dedi.
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