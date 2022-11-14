15 Kasım 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İletişim Başkanı Altun'dan Beyoğlu'ndaki patlama hakkında açıklama! Bazı ülkelerin terör örgütlerine desteğinin sonucudur

Son dakika: İletişim Başkanı Altun'dan Beyoğlu'ndaki patlama hakkında açıklama! Bazı ülkelerin terör örgütlerine desteğinin sonucudur

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.11.2022 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022
ABONE OL
Son dakika: İletişim Başkanı Altun’dan Beyoğlu’ndaki patlama hakkında açıklama! Bazı ülkelerin terör örgütlerine desteğinin sonucudur

Son dakika haberleri... İletişim Başkanı Altun, Taksim Beyoğlu'nda meydana gelen terör saldırısı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İletişim Başkanı Altun, "Uluslararası toplum bilmeli ki sivillerimize yönelik terör saldırıları bazı ülkelerin terör örgütlerine desteğinin doğrudan ve dolaylı sonuçlarıdır." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili, "Uluslararası toplum bilmelidir ki sivillerimize yönelik terör saldırıları, bazı ülkelerin terör örgütlerine verdiği desteğin doğrudan ve dolaylı sonuçlarıdır. Bu ülkeler Türkiye'nin dostluğunu istiyorlarsa teröre doğrudan ve dolaylı desteklerini derhal kesmelidirler." ifadelerini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı İngilizce paylaşımda, terörün çirkin yüzünün bir kez daha İstanbul'da görüldüğünü belirterek hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.

Saldırının arkasındaki gerçek faillerin bulunacağından ve onlara ağır bedeller ödetileceğinden kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini vurgulayan Altun, "Teröristler bu menfur saldırılarla milletimizi ve hükümetimizi yıldırabileceklerini, ülkemize korku yayabileceklerini sanıyorlar. Masum sivillere yaptıkları saldırılarla milletimizi sindirebileceklerini zannediyorlar. Ama başaramayacaklar!" değerlendirmesinde bulundu.

"HER SEFERİNDE DAHA GÜÇLÜ VE DAHA BİRLİK OLARAK ÇIKTIK"

Türkiye'nin geçmişte de benzer badireler yaşadığını ve her seferinde bunlara karşı koyduğunu anlatan Altun, şöyle devam etti:

"Her seferinde daha güçlü ve daha birlik olarak çıktık. Her seferinde yılmaksızın faillerin peşine düştük. Bu sefer de farklı olmayacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sarsılmaz liderliğindeki hükümetimiz, teröristleri nerede olurlarsa olsunlar takip etmekten ve cezalandırmaktan asla geri durmamıştır. Bugün derin bir acı hisseden halkımıza, masumlara saldıranların çok ağır bedeller ödeyeceğinin sözünü veriyoruz."

"Uluslararası toplum bilmelidir ki sivillerimize yönelik terör saldırıları, bazı ülkelerin terör örgütlerine verdiği desteğin doğrudan ve dolaylı sonuçlarıdır. Bu ülkeler Türkiye'nin dostluğunu istiyorlarsa teröre doğrudan ve dolaylı desteklerini derhal kesmelidirler."

"Bir kez daha, bu saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyor, yaralananlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Teröristlerin cezalandırılması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sözümüz sözdür."

İstanbul Beyoğlu’nda patlama İSTANBUL BEYOĞLU'NDA PATLAMA
Beyoğlu’ndaki patlama sonrası görüntüler! BEYOĞLU'NDAKİ PATLAMA SONRASI GÖRÜNTÜLER!
Beyoğlu’ndaki patlama öncesi İngiltere detayı BEYOĞLU'NDAKİ PATLAMA ÖNCESİ "İNGİLTERE" DETAYI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA