Son dakika: İletişim Başkanı Altun’dan Beyoğlu’ndaki patlama hakkında açıklama! Bazı ülkelerin terör örgütlerine desteğinin sonucudur

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili, "Uluslararası toplum bilmelidir ki sivillerimize yönelik terör saldırıları, bazı ülkelerin terör örgütlerine verdiği desteğin doğrudan ve dolaylı sonuçlarıdır. Bu ülkeler Türkiye'nin dostluğunu istiyorlarsa teröre doğrudan ve dolaylı desteklerini derhal kesmelidirler." ifadelerini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı İngilizce paylaşımda, terörün çirkin yüzünün bir kez daha İstanbul'da görüldüğünü belirterek hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.