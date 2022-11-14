Taksim Patlaması sonrası neler oldu? Saldırının faili kim, yakalandı mı? Taksim patlamasında kaç kişi öldü, yaralandı? Sağlık durumları nasıl?
Taksim'de dün akşam saatlerine doğru meydana gelen hain saldırının ardından detaylar araştırılıyor. Terörün Türkiye'ye yakışmadığını dile getiren Bakan Soylu, "Yaklaşık 6 yıldır İstanbul'da dün akşam üzeri yaşadığımız gibi müessir bir hadise, bir terör hadisesi yaşamadık.Bu yıl sadece 200'e yakın terör olayı engelledik." dedi. Peki Taksim Patlaması sonrası neler oldu? Saldırının faili kim, yakalandı mı? Taksim patlamasında kaç kişi öldü, yaralandı?
Taksim'de meydana gelen hain terör saldırının faili kim, yakalandı mı sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dün İstiklal Caddesi'nde yaşanan saldırının ardından vatandaşlar bombayı bırakan saldırganın yakalanıp yakalanmadığını araştırıyor. Peki Taksim Patlaması sonrası neler oldu? Saldırının faili kim, yakalandı mı? Taksim patlamasında kaç kişi öldü, yaralandı? Sağlık durumları nasıl? İşte konuya ilişkin son dakika gelişmeleri...
İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ne bomba bıraktıktan sonra kaçan terörist kadının gece yapılan operasyonla Küçükçekmece'de yakalandığı ortaya çıktı.
İstiklal Caddesi'ne bomba bırakarak kaçan terörist kadının yakalanması için olay yerine geliş gidiş güzergâhlarını gören 1200 güvenlik kamerası incelendi. Kadının taksi ile olay yerinden ayrılarak Esenler'e gittiği tespit edildi. Yapılan fiziki ve teknik çalışmada kadının irtibatının olduğu tespit edilen 21 adrese operasyon düzenlendi.
SAĞLIK DURUMLARI NASIL?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Taksim'deki patlama ile ilgili olarak yaptığı son açıklamada; "81 kişiden 55'i tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. 5'i yoğun bakımda olmak üzere, 26 hastamızın tedavisi devam ediyor. Yoğun bakımdaki iki hastamızın durumu maalesef ciddiyetini koruyor." dedi.
Yapılan operasyonda 46 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgulamalarında bombayı koyan kadının Küçükçekmece'de bir adrese gittiği tespit edildi. Belirlenen adrese saat 02.50'de yapılan operasyonda, olayı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashır adlı kadın yakalandı.
SALDIRGAN YAKALANDI
Eylemin gerçekleştiği andan itibaren İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile tüm birimlerin, kaynaklandığı yer, talimatın alındığı yer ve eylemi gerçekleştirenlerle ilgili çalışma yaptığını aktaran Soylu, şöyle devam etti:
"İlk değerlendirmelerden itibaren aynı iz üstündeyiz. Eylemin talimatının Kobani'den geldiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Eylemi yapanın Afrin'den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Ve yine elbette ki bu olay hiç olmasaydı, hiç can kaybımız olmasaydı ama şu anda sınırın ötesinde binlerce kahramanımız, sınırın içerisinde dağlarda binlerce kahramanımız, şehirlerin içerisinde binlerce kahramanımız sadece terörü engellemekle mücadele ediyor. Biraz önce olayı yapan, bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ondan önce yaklaşık 21 kişi daha gözaltına alınmıştı."
"ELDE ETTİĞİMİZ BULGULAR ÇERÇEVESİNDE, PKK/PYD TERÖR ÖRGÜTÜ"
İçişleri Bakanı Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Özellikle bu konuda gayret gösteren arkadaşlarıma minnettarım. Çünkü eğer yakalanmamış olsalardı nereye gidecekleri konusundaki beyanlarını da verdiler. Nasıl bir operasyonla karşı karşıya kaldığımızı da bu en açık bir şekilde ifade etmektedir. Belki şunu söylemek gerekir. Terörün yüzü acıdır ama bu mücadeleyi, bedeli ne olursa olsun sonuna kadar sürdüreceğiz ve özellikle bize dost gibi görünen, tüm teröristleri ya kendi ülkesinde saklayan veya işgal ettiği alanlarda, hüküm sürdüğü alanlarda teröristlere hayatiyet veren, onlara kendi senatolarından resmi olarak para gönderen sözde müttefiklerimizin herhalde samimiyetsizlikleri ortadadır. Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde, PKK/PYD terör örgütü. Ve tekrar söylüyorum. Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bize bu acıyı yaşatanların daha misli ve kat kat acıyı yaşayabilecekleri bir karşılığı yakın bir zamanda onlara göstereceğiz. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Mekanları cennet olsun. Ailelerinin, yakınlarının, dostlarının ve milletimizin başı sağ olsun."
BABA KIZ YAŞAMINI YİTİRDİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da "İstanbul'daki hain saldırıda çalışma arkadaşımız Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'i kaybettik" detayını paylaştı.
Öte yandan acı olayda hayatını kaybedenlerden ikisinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan çalışan bir personel ve kızı olduğu öğrenildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüreğimiz İstanbul'daki hain saldırıdan gelen acı haberle yandı. Çalışma arkadaşımız Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'i kaybettik. Ailesinin, yakınlarının ve çalışma arkadaşlarımızın başı sağ olsun. Bir baba ve kızının hayatını kaybetmesine neden olan bu kalleş saldırıyı lanetliyorum. Devlet olarak tüm imkanlarımızla hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailelerinin ve yaralılarımızın yanındayız. Birlik ve beraberliğimizi bozmaya hiçbir şer odağının gücü yetmeyecek" ifadelerini kullandı.
ALTUN'DAN AÇIKLAMA: DEVLETİMİZ TİTİZ BİR SORUŞTURMA YÜRÜTMEKTE
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'daki patlamaya ilişkin, "Bugün İstanbul Beyoğlu ilçesinde meydana gelen patlamayla ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığının 13.11.2022 tarih ve 04181 sayılı yazısı ile yayın yasağı getirilmiştir. Yaşanan olayla ilgili olarak devletimizin tüm kurum ve kuruluşları hızlı, titiz ve etkin bir şekilde soruşturma yürütmektedir." ifadelerine yer verdi.
Altun, "Medya kuruluşlarını sorumlu olmaya, sosyal medya kaynaklı dezenformatif içeriklere itibar etmemeye, ilgili kamu otoritelerinin açıklamalarını esas almaya davet ediyoruz." mesajını verdi.
Fahrettin Altun, "Medya kuruluşlarını sorumlu olmaya, sosyal medya kaynaklı dezenformatif içeriklere itibar etmemeye, ilgili kamu otoritelerinin açıklamalarını esas almaya davet ediyoruz." cümlelerine yer verdi.
TERÖR VE GÜVENLİK UZMANI PROFESÖR DOKTOR MESUT HAKKI CAŞIN'DAN FLAŞ SÖZLER
A Haber canlı yayınından açıklamalarda bulunan Caşın, "Kullanılan bombadan bahsedelim. Ya önceden oraya bırakılmış zaman aşımlı bir bomba olabilir. Parça taneli bomba olabilir veya bir intihar saldırısı da olabilir. Ama bunun ihtimalen bir terör saldırı olduğu belli. Neden yapılmış olabilir? İç ve dış siyasetle ilgili olduğunu düşünüyorum." dedi.
Caşın açıklamalarına şu ifadelerle devam etti;
"Çünkü burada şu saatte herhangi bir şekilde burada başka türlü bir patlamanın olması mümkün değil. Geçmişe baktığımız zaman özellikle Beyoğlu Caddesi'nde ve Taksim'de bombalı saldırıların olduğunu biliyoruz. Bunu da PKK'nın yaptığını biliyoruz ve çok elim bir durum. İstiklal Caddesi hem Türkiye'nin hem dünyanın bir sembolü. Birincisi bir defa Türk turizmi çok büyük bir gelişme içerisinde pandemiden sonra büyük bir patlama yaşadı Türkiye. O zaman ne yapmak lazım Türk turizmini baltalamak gerekiyor. Demek ki buradaki hedeflerden bir tanesi Türk turizmi ve Türkiye'nin istikrarsız bir ülke olduğu izlenimini dünyaya göstermek. Bütün Türkiye'ye gelen turistler mutlaka İstiklal Caddesi'ni mutlaka ziyaret ederler."
RTÜK'TEN YAYIN YASAĞI KARARI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ve yayın yasağı getirildiğini açıkladı.
Olayla ilgili 5 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği belirtildi.
RTÜK tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul'daki patlamaya ilişkin yayın yasağı getirilmiştir. Tüm medya kuruluşlarımızın dikkatine önemle sunulur." denildi.
BEŞİKTAŞ-FRAPORT TAV ANTALYASPOR MAÇI ERTELENDİ
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında bu akşam oynanması planlanan maç, Beyoğlu'nda meydana gelen patlama nedeniyle ertelendi.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamada, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrasında TFF Yönetim Kurulunun, Vodafone Park'ta saat 20.00'de oynanması gereken Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını erteleme kararı aldığı bildirildi.
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