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İstiklal'deki patlama sonrası Halk TV'de skandal sözler: Normal bir seçim olmaz mı?

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Giriş Tarihi: 13.11.2022 Güncelleme Tarihi: 13.11.2022
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İstiklal’deki patlama sonrası Halk TV’de skandal sözler: Normal bir seçim olmaz mı?

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yer alan İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğü 50'den fazla kişinin de yaralandığı patlama, CHP tarafından fonlanan Halk TV'de, iktidara mal edildi. Sözde gazeteci Timur Soykan, yaşananlar üzerinden AK Parti'yi hedef alıp, "Normal bir seçim olmaz mı? 7 Haziran-1 Kasım arasındaki gibi, çok canımızın yanacağı, çok acı şeyler yaşayacağımız bir dönem olabilir" diye konuştu.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "16.20 sularında İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırıda vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet yaralılar acil şifalar diliyorum. Hain saldırının hemen akabinde olay yerine hemen emniyet ve sağlık birimleri sevk edilmiş yaralılarımızın süratle çevredeki hastanelere intikali sağlanmıştır. Devletimizin ilgili birimleri bu kalleş saldırının faillerini ve arkasındaki failleri ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye'yi ve Türk milletini terörle teslim alma çabaları dün olduğu gibi bugün ve yarın da hedefine ulaşamayacaktır." açıklamasında bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstiklal Caddesindeki patlamayla ilgili olarak sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunanlara yönelik soruşturma başlattı.

HALK TV'DE SKANDAL SÖZLER: PATLAMAYI 'SEÇİM KAMPANYASI' DİYEREK LANSE ETTİLER

Patlama, CHP tarafından fonlanan Halk TV'de iktidara mal edildi. Sözde gazeteci Timur Soykan, yaşananlar üzerinden AK Parti'yi hedef aldı.

Halk TV sunucusu Sorel Dağıstanlı, "Hep bir korku vardı. Sizinle daha önce yaptığımız yayınlarda da konuşuldu, 2015 Haziran-Kasım süreciyle, karanlık süreçle ilgili bir korku vardı. Bu patlama ne yazık ki o endişeleri günyüzüne çıkardı." dedi.

"NORMAL BİR SEÇİM OLMAZ MI?"

Soykan, yaşananların 'seçim kampanyası' olduğu imasında bulunduğu açıklamasında şunları söyledi:

"Aslında çok uzun süredir, hem siyasi analistler hem de çok gergin bir seçim atmosferine doğru gidiyor olmamız, siyasi iktidarın sürekli gerdiği bir atmosferde olmamız, her zaman herkesin aklına seçim sürecini gergin geçirme ihtimalini akıllara getirdi. Halk TV'de bunu defalarca dile getirdik. Toplumdaki hatlar o kadar geriliyor ki, normal bir seçim olmaz mı? 7 Haziran-1 Kasım arasındaki gibi, çok canımızın yanacağı, çok acı şeyler yaşayacağımız bir dönem olabilir mi hep gündemde."

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