İstiklal’deki patlama sonrası Halk TV’de skandal sözler: Normal bir seçim olmaz mı?

"NORMAL BİR SEÇİM OLMAZ MI?"

Soykan, yaşananların 'seçim kampanyası' olduğu imasında bulunduğu açıklamasında şunları söyledi:

"Aslında çok uzun süredir, hem siyasi analistler hem de çok gergin bir seçim atmosferine doğru gidiyor olmamız, siyasi iktidarın sürekli gerdiği bir atmosferde olmamız, her zaman herkesin aklına seçim sürecini gergin geçirme ihtimalini akıllara getirdi. Halk TV'de bunu defalarca dile getirdik. Toplumdaki hatlar o kadar geriliyor ki, normal bir seçim olmaz mı? 7 Haziran-1 Kasım arasındaki gibi, çok canımızın yanacağı, çok acı şeyler yaşayacağımız bir dönem olabilir mi hep gündemde."