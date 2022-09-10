CHP'nin İYİ Parti'ye ihale kıyağı Bursa'ya uzandı! | Barış Yarkadaş ihale ağını sayfa sayfa ifşa etti
CHP’li Gürsel Tekin’in, 6’lı masada kriz yaratan “HDP’ye bakanlık verilebilir” çıkışının ardından, CHP’li Barış Yarkadaş’ın İYİ Parti'ye verilen ihale kıyağını ifşa etmesi çatlağı daha da büyüttü. Yarkadaş'ın İYİ Parti’nin CHP’li belediyelerden ihaleler aldığı yönündeki açıklaması Bursa’da gün yüzüne çıktı. CHP’li Nilüfer Belediyesi, halkın kullandığı parka yaptırdığı kafe-restoranı, “Al sen işlet” diyerek, İYİ Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Özgür Şimşek’e verdi. Açılışa, CHP’li ve İYİ Partili çok sayıda isim katıldı. İYİ Parti’ye diyet ödemeye devam eden Nilüfer Belediye Başkanı CHP’li Turgay Erdem, son olarak geçtiğimiz günlerde, İYİ Partili Meclis üyesi Mehmet Temirtaş’ı da başkan yardımcısı yaptı.
CHP'li Gürsel Tekin'in, 6'lı masada çatlak oluşturan "HDP'ye Bakanlık verilebilir" açıklamasının ardından, yine CHP'li Barış Yarkadaş'ın çatlağı daha da büyüten, İYİ Partililerin, CHP'li belediyelerden ihaleler aldığı yönündeki açıklaması Bursa'da gün yüzüne çıktı.
CHP'Lİ BARIŞ YARKADAŞ İYİ PARTİ'NİN İHALE AĞINI SAYFA SAYFA YAYINLADI / VİDEO
Sabah'tan Tuna Çam'ın haberine göre Nilüfer İlçesinde, bulunan Ertuğrul Mahallesi'nde, 2005'te çıkarılan imar planı kapsamında, yeni parseller oluşturuldu. Bu arada yapılan şuyulandırmada arsa sahiplerinden yüzde 35 kesinti yapılarak kamunun kullanacağı ortak alanlar oluştu. Bölgede yaşayan vatandaşlar içinde 3477 ada ve 2 parseldeki 3 dönümlük arsa park alanı olarak tescillendi.
PARKI TİCARİ ALANA ÇEVİRDİLER
CHP'li Nilüfer Belediyesi, yıllarca vatandaşın kullandığı parka, 2019 seçimlerinden sonra kafe-restoran yaptı. İmar kanununun "Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) alanları amaç dışında kullanılamaz" maddesine rağmen parkı ticaret alanına çeviren belediye, kafeteryanın işletmesini ise ittifak ortağına diyet ödemek için, İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Özgür Şimşek'e verdi. Aynı zamanda esi CHP Milletvekili Yahya Şimşek'in kızı olan ve İyi Parti Genel Merkez Kalkınma Politikaları Başkanı olarak ta görev yapan Özgür Şimşek ise kafeye sahibi olduğu inşaat firmasının ismi olan Mosbo Kafe adını verdi.
KIYAĞA "EMEK" DEDİ
Şimşek, yaklaşık 1 yıldır işlettiği kafeye, geçen Haziran'da görkemli bir açılış yaptı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem başta olmak üzere CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Lale Karabıyık ve Erkan Aydın, CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca ve İYİ Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu'unn da katıldığı açılış için gelen Ankara'dan Bursa'ya gelen İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Tatlıoğlu ise "Görüyorum ki bu kardeşlerimiz emeklerini ekmeğe dönüştürmüşler" açıklaması yaptı.
YÖNETMELİK ORTADA
Büyükşehir Belediyesi'nin İmar Yönetmeliğinin 19'uncu maddesine göre ise park alanlarına encümen kararı ile ancak genel tuvalet, pergole ve kamelya yapılabiliyor.
SON DİYET BAŞKAN YARDIMCILIĞI
İYİ Partiyle yaptığı ittifakın gereklerini yerine getirmeyi sürdüren CHP'li Nilüfer Belediyesi, son olarak ise İYİ Parti Meclis Üyesi olan Mehmet Temirtaş'ı, Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirdi.
BARIŞ YARKADAŞ İYİ PARTİ'NİN İHALE AĞINI AÇIKLADI
CHP'li Barış Yarkadaş, ihale belgelerini göstererek İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın Ankara Büyükşehir Belediyesinden ihale aldığını söyledi.
İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ise canlı yayına bağlanarak, İçişleri Bakanlığının sıkı denetimi altında olduğunu söylediği belediyelerde usulsüzlük olsa bunun "sayfa sayfa yayınlanacağını" söyledi.
"KİMSE BANA HAD BİLDİREMEZ"
Barış Yarkadaş, İYİ Parti'nin suç duyurusuna, "İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun 'Sayın Yarkadaş sadece İYİ Partililer değil, gerekli hukuki şartları taşıyan kişiler ihalelere katılabilir' dedi bu yanlış şundan yanlış; O zaman biz AK Partili bir bakanı neden yüz bin kez eleştirdik? Üyesi olduğun meclisin belediyesinden ihale alamazsın, siyasi etik açısından yanlıştır" dedi.
Yarkadaş devamında da, "İYİ Partililer yapınca buna göz mü yumacağız? İYİ Parti'nin bu tutumunu siyaseten anlıyorum ama benim bu sözüm üzerine bir basın açıklaması yapmak yerine gidip mahkemeye vermeleri ya da suç duyurusunda bulunmalarını da gelecek açısından korkutucu buluyorum. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun bana basın açıklamasında had bildirmeye çalıştı. Ben ciddiye almadığım için cevap vermedim çünkü bana kimse haddimi bildiremez. İYİ Parti'nin kurumsal kimliğiyle tartışmak istemiyorum" dedi.
"AĞIRALİOĞLU'NA YAKIN BEDRİ YAŞAR 107 MİLYON LİRALIK İHALE ALIYOR"
İhale tartışmasıyla ilgili Yarkadaş "Bir Milletvekili partisinin ittifak ortağı olduğu bir belediyeden ihale almamalı, bir partinin yöneticisi de ihale almamalı, o zaman siz siyasi etiğe aykırı davranmış olursunuz. AK Parti'ye yönelik tüm eleştirilerimiz boşa çıkar. İYİ Parti'de Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu'na yakınlığıyla bilinen Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, 2021 yılının mart ayında sahibi olduğu Oğuz Ata Mimarlık Mühendislik firması aracılığıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 107 milyon liralık ihale alıyor" diye konuştu.
Yarkadaş sözlerinin devamında şunları söyledi:
"BİZE KIYAK YOKTUR"
"'Kim ihale almış? Barış Yarkadaş iftira atıyor' diyorlar. Şimdi burada iftira atan kim? İnternette dolaşırken Samsun'daki bir yerel gazetede bu haberin çıktığını gördüm. Samsun Milletvekili olduğu için gazete 'Siz bu ihaleyi aldınız mı?' diye soruyorlar. Bedri Yaşar 'Söz konusu ihale şeffaf bir şekilde yapılmıştır bize bir kıyak yoktur' diyor. 2 gündür benim hakkımda Twitter'da 'İftira atıyorsun, ispatla' diyen arkadaşlardan kocaman bir özür bekliyorum. Bu sadece bir tanesi. İYİ Parti neye dayanarak benim hakkımda suç duyurusunda bulundu anlamış değilim.
"MİLLETVEKİLİ DANIŞMANI İŞE ALIMLARDA AKTİF"
Çankaya Beytepe'de imar düzenlemesi yapılıyor bu da Büyükşehir Belediyesi'nden geçiyor burada bakıyorsunuz İYİ Parti Milletvekilinin eski ortağı var, bir başka Milletvekilinin danışmanı belediyelerde işe alımlarda çok aktif olduğunu görüyoruz.
"BEYEFENDİNİN EŞİ İYİ PARTİ'DE GENEL BAŞKAN YARDIMCISI"
İBB Ağaç A.Ş. var, başına bir orman mühendisi getiriliyor Ali Sukas. Beyefendinin eşi Berna Hanım İYİ Parti'de Genel Başkan Yardımcısı. Bir bakıyorsunuz 1 aydır oradaki işçiler grev yapıyorlardı peki Ali Sukas'ı İYİ Parti nasıl gidip denetleyebilecek?
Ben kimseye iftira atmadım, bir tespit yaptım belgesini de ortaya koydum. O yüzden suç duyurusunu da doğal karşılıyorum. Hamama giren terler derler ya biz de girdik şimdi de terleriz önemli değil ama yeter ki o hamamdan temiz toplumla çıkalım."
İYİ PARTİ GENEL SEKRETERİ YAYINA BAĞLANDI
Yarkadaş'ın açıklamalarının ardından İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz canlı yayına bağlandı.
"Burada 'İhale dağıtılıyor' dediği zaman kamuoyunun anladığı şey ihale mevzuatına aykırı, ihaleye fesat karıştırma anlamını taşır. Ben bir İYİ Partiliyim ve bundan gurur duyuyorum. Yarkadaş'ın açıklamaları bütün İYİ Partilileri kapsar" diyen Poyraz şunları söyledi:
"Benim suç duyurusunda bulunmamdaki çıkış noktam 'İYİ Partililere ihale dağıtılıyor' cümlesi. Bir İYİ Partilinin bir ihaleye girmesi engellenemez ama bir ihalenin kişi İYİ Partili olduğu için verilmesi etik dışı bir durum. artışmanın seyri ve benim suç duyurumun konusu Sayın Yarkadaş'ın bu akşamki açıklamalarıyla değişmiş durumda. Millet İttifakı'nın 31 martta mücadele vererek elde ettiği belediyeler şu an İçişleri Bakanlığı kontrolörleri tarafından mercek altında tutuluyor. Dolayısıyla buralarda herhangi bir usulsüzlük olduğu takdirde sayfa sayfa işlem tesis ederler."
CHP'Lİ YARKADAŞ LİYAKATSİZ ATAMALARI ANLATTI
CHP'li Barış Yarkadaş katıldığı bir yayında İYİ Parti'li isimlerin akrabalarının İstanbul, Ankara ve İzmir belediyelerinde işe alındığını açıkladı.
Yarkadaş, "İzmir gazetelerine bakıyorsunuz, yerel gazetelere. İzmir il başkanı 2021 yılında İYİ Parti'nin Hüsman Kırkpınar 3 yeğenini, Balçova ilçe başkanı ve Bornova ilçe başkanı çocuklarını, Aliağa ilçe başkanı yeğenini İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yerleştiriyor." ifadelerini kullandı.
AÇIK BİR ŞEKİLDE İTİRAF ETTİ
Liyakatsiz atamaları anlatan Yardakaş, "Konu parti içinde bir rahatsızlık yaratınca yerel gazetelere yansıyor ve dönemin İYİ Parti İl Başkanı çıkıp diyor ki açık ve rahat bir şekilde 'Belediye bizim önerdiğimiz 60 kişiyi işe aldı bunların 12'si parti yöneticilerinin yakınları inkar etmiyoruz' diyor." şeklinde konuştu.
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