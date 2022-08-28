CHP’li Barış Yarkadaş ’yorum değil bilgi’ deyip duyurdu: Akşener Kılıçdaroğlu’nun adaylığını istemiyor

"AKLINDA İMAMOĞLU DA YAVAŞ DA YOKTU"

"Hiçbir zaman Meral Hanım'ın kafasında Ekrem İmamoğlu da yoktu Mansur Yavaş da yoktu." diyen Yarkadaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İmamoğlu'nu adaymış gibi gösterip siyasi ilişkilerini yönettiler. Şimdi Ekrem Bey ile biraz makas açılınca Mansur Yavaş'ı aday yapacakmış gibi gösteriyorlar."