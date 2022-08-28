CHP'li Barış Yarkadaş 'yorum değil bilgi' deyip duyurdu: Akşener Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemiyor
CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayında, Millet İttifakı'ndaki adaylık krizini itiraf etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktığını söyleyen Yarkadaş, "Bunları bilgiye dayalı söylüyorum, yorum yapmıyorum. Akşener, Kemal Bey aday olursa, CHP’nin daha yüksek oy alma ihtimali olduğunu düşünüyor" diye konuştu.
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin dışarıdan destek verdiği muhalefet partileri bir araya gelerek altılı masayı oluşturmuştu. 2023 yılında yapılacak seçimler üzerinden birbirine düşen altılı masa temsilcileri, ortak aday konusunda anlaşamadı. CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayında, Millet İttifakı'ndaki adaylık krizini itiraf etti.
CHP'liler tarafından her fırsatta aday gösterilen Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener tarafından veto yemişti. CHP liderinin adaylığına karşı çıkan İYİ Partililer, sık sık Mansur Yavaş'ın aday olması konusunda kamuoyuna açıklamalarda bulunmuşlardı.
Buna son örnek geçtiğimiz hafta katıldığı canlı yayında Kılıçdaroğlu'na kapıyı kapatarak, Yavaş'a yeşil ışık yakan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu olmuştu.
CHP'Lİ YARKADAŞ: AKŞENER, KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI İSTEMİYOR
Gelişmeler sıcaklığını korurken Barış Yarkadaş, oldukça önemli bir iddiada bulundu.
"Akşener adaylık için kimi istiyor" konusu üzerine söz alan Yarkadaş, "Meral Hanım istemiyor Kemal Bey'in aday olmasını. Bunları bilgiye dayalı söylüyorum, yorum yapmıyorum." diye konuştu.
AKŞENER'İN KAYGISI İYİ PARTİ'NİN DAHA AZ OY ALMASI
Yarkadaş, "'2018'deki seçimde ortada olan seçmen İYİ Parti'ye oy verecekken CHP'ye oy verdi. İzmir, İstanbul, Ankara'da daha az milletvekili çıkardık' diyorlar. Aynı kaygıyı 2023 seçimleri için de yaşıyorlar." dedi.
"AKLINDA İMAMOĞLU DA YAVAŞ DA YOKTU"
"Hiçbir zaman Meral Hanım'ın kafasında Ekrem İmamoğlu da yoktu Mansur Yavaş da yoktu." diyen Yarkadaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İmamoğlu'nu adaymış gibi gösterip siyasi ilişkilerini yönettiler. Şimdi Ekrem Bey ile biraz makas açılınca Mansur Yavaş'ı aday yapacakmış gibi gösteriyorlar."
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