Canan Kaftancıoğlu’nun cezası belli oldu! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya hakaret etmişti

Davalı Kaftancıoğlu'nun avukatı Kırmızı da Bakan Soylu'nun katıldığı programda müvekkilinin terör örgütü DHKP-C ile iltisaklı olduğuna dair isnatta bulunduğunu, Kaftancıoğlu'nun da televizyon programı devam ederken yaptığı paylaşımın TCK'nin 129. maddesi gereğince "karşılıklı hakaret" olarak değerlendirilmesi ve müvekkilinin beraatine karar verilmesi talebinde bulundu.