Millet İttifakı’nda ihale ve torpil gerilimi! İşte İzmir’deki liyakatsiz atamalar... A Haber’de sordu: HDP kontenjanı kaç kişiydi?

Barış Yarkadaş'ın açıklamaları büyük yandı buldu. Özellikle o illerden birisi de İzmir'di. Bu açıklama İzmir'de nasıl yankılandı? A Haber muhabiri Sefer Ayçe detayları aktardı. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Biz de geçen yıl İzmir kulislerinden İYİ Parti'nin il başkanının kendi soyadından 3 kişi ilçe başkanlarının yakınlarından 12 kişinin ve İYİ Parti'den 60 kişinin İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işe yerleştirildiğini bunu da il başkanının saklı gizli bir şey değil böyle bir talep oldu biz de gönderdik dediğini biz de duyduk öğrendik.