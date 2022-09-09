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Millet İttifakı'nda ihale ve torpil gerilimi! İşte İzmir'deki liyakatsiz atamalar... A Haber'de sordu: HDP kontenjanı kaç kişiydi?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 09.09.2022 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022
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Millet İttifakı’nda ihale ve torpil gerilimi! İşte İzmir’deki liyakatsiz atamalar... A Haber’de sordu: HDP kontenjanı kaç kişiydi?

Son dakika haberi... CHP'li Barış Yarkadaş ihale alan vekilleri ve usulsüz atamaları anlattı. Yarkadaş'ın iddiası İzmir'de nasıl yankılandı? MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sesli dinlemek için tıklayınız.

CHP'li Barış Yarkadaş katıldığı bir yayında İYİ Parti'li isimlerin akrabalarının İstanbul, Ankara ve İzmir belediyelerinde işe alındığını açıkladı.

CHP'Lİ YARKADAŞ LİYAKATSİZ ATAMALARI ANLATTI

Yarkadaş, "İzmir gazetelerine bakıyorsunuz, yerel gazetelere. İzmir il başkanı 2021 yılında İYİ Parti'nin Hüsman Kırkpınar 3 yeğenini, Balçova ilçe başkanı ve Bornova ilçe başkanı çocuklarını, Aliağa ilçe başkanı yeğenini İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yerleştiriyor." ifadelerini kullandı.

AÇIK BİR ŞEKİLDE İTİRAF ETTİ

Liyakatsiz atamaları anlatan Yardakaş, "Konu parti içinde bir rahatsızlık yaratınca yerel gazetelere yansıyor ve dönemin İYİ Parti il başkanı çıkıp diyor ki açık ve rahat bir şekilde 'Belediye bizim önerdiğimiz 60 kişiyi işe aldı bunların 12'si parti yöneticilerinin yakınları inkar etmiyoruz' diyor." şeklinde konuştu.

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Barış Yarkadaş'ın açıklamaları büyük yandı buldu. Özellikle o illerden birisi de İzmir'di. Bu açıklama İzmir'de nasıl yankılandı? A Haber muhabiri Sefer Ayçe detayları aktardı. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Biz de geçen yıl İzmir kulislerinden İYİ Parti'nin il başkanının kendi soyadından 3 kişi ilçe başkanlarının yakınlarından 12 kişinin ve İYİ Parti'den 60 kişinin İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işe yerleştirildiğini bunu da il başkanının saklı gizli bir şey değil böyle bir talep oldu biz de gönderdik dediğini biz de duyduk öğrendik.

"HDP KONTENJANI KAÇ KİŞİYDİ?"

Biz geçen yıl da şöyle söylemiştik 3 yıldır Büyükşehir Belediyesi'ne 6 bin kişi alındı. İP'in il başkanına ben buradan sesleniyorum. 60 kişi karşılığında 6 bin kişi alındı bunların HDP kontenjanı kaç kişiydi? HDP kontenjanından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne kaç kişi yerleştirildi?

Siz 60 kişiyi işe yerleştireceğiz diye 6 bin kişinin nereden geldiği belli olmayan 6 bin kişinin Büyükşehir Belediyesi'ne yerleştirilmesine göz yumdunuz.

Ben de buradan İYİ Parti'ye destek veren muhafazakar vatansever CHP'lilere sesleniyorum bu 6 bin kişi nereden geldi? Hangi kaynaklardan HDP'den kaç kişi yerleşti İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ben de bunu sormak istiyorum. Bizi ilgilendiren bölüm burası.

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