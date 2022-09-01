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CHP’de Abdullah Gül tartışması! Barış Yarkadaş: Gül’le kazanacağımıza kaybetmeyi tercih ederim

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Giriş Tarihi: 01.09.2022 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022
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CHP’de Abdullah Gül tartışması! Barış Yarkadaş: Gül’le kazanacağımıza kaybetmeyi tercih ederim

CHP'li bir vekilin eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüştüğü ve o görüşmede Gül'ün ''Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş ile seçim kazanılmaz'' mesajı verdiği iddiası muhalefeti karıştırdı.

Halk TV eski Genel Müdürü Şaban Sevinç'in, CHP'li bir milletvekili ile eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül arasında geçtiği iddia edilen diyaloğu paylaşması tartışmaları da beraberinde getirdi.

CHP’de Abdullah Gül tartışması! Barış Yarkadaş: Gül’le kazanacağımıza kaybetmeyi tercih ederim

CHP'li bir milletvekilinin eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüştüğü ve o görüşmede Gül'ün ''Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş ile seçim kazanılmaz'' mesajı verdiği iddiası muhalefeti karıştırdı.

CHP’de Abdullah Gül tartışması! Barış Yarkadaş: Gül’le kazanacağımıza kaybetmeyi tercih ederim

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel Gül'ün adaylığına kapayı kapattı. HDP'ye yönelik itiraf gibi adyalık mesajları dikkat çekti.

BARIŞ YARKADAŞ: GÜL'LE KAZANACAĞIMIZA KAYBETMEYİ TERCİH EDERİM / VİDEO

CHP’de Abdullah Gül tartışması! Barış Yarkadaş: Gül’le kazanacağımıza kaybetmeyi tercih ederim

Özel, ''HDP de dahil kimseyi hayal kırıklığa uğratmayacak bir adayımız olacak'' ifadelerini kullandı.

CHP’de Abdullah Gül tartışması! Barış Yarkadaş: Gül’le kazanacağımıza kaybetmeyi tercih ederim

CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş ise tepkisini üst perdeden dile getirdi.

CHP’de Abdullah Gül tartışması! Barış Yarkadaş: Gül’le kazanacağımıza kaybetmeyi tercih ederim

"GÜL'LE KAZANACAĞIMIZA KAYBETMEYİ TERCİH EDERİM"

Yarkadaş'dan da ''Abdullah Gül ile kazanılacak bir seçimdense Kemal beyin adaylığı ile kaybetmeyi yüzbin kere tercih ederim'' açıklaması geldi.

CHP’de Abdullah Gül tartışması! Barış Yarkadaş: Gül’le kazanacağımıza kaybetmeyi tercih ederim

Gül'ün 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili videolu mesajı "altılı masaya göz kırpıyor'' şeklinde yorumlandı.

CHP’de Abdullah Gül tartışması! Barış Yarkadaş: Gül’le kazanacağımıza kaybetmeyi tercih ederim

Önceki seçimlerde Kılıçdaroğlu Abdullah Gül'ü ortak aday göstermek istemiş, Meral Akşener kabul etmeyince Gül aday olmacağını açıklamıştı.

CHP’de Abdullah Gül tartışması! Barış Yarkadaş: Gül’le kazanacağımıza kaybetmeyi tercih ederim

GÜL İLE GÖRÜŞEN CHP'Lİ MİLLETVEKİLİ KİM? / VİDEO

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