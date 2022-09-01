CHP’de Abdullah Gül tartışması! Barış Yarkadaş: Gül’le kazanacağımıza kaybetmeyi tercih ederim
CHP'li bir vekilin eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüştüğü ve o görüşmede Gül'ün ''Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş ile seçim kazanılmaz'' mesajı verdiği iddiası muhalefeti karıştırdı.
Halk TV eski Genel Müdürü Şaban Sevinç'in, CHP'li bir milletvekili ile eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül arasında geçtiği iddia edilen diyaloğu paylaşması tartışmaları da beraberinde getirdi.
CHP'li bir milletvekilinin eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüştüğü ve o görüşmede Gül'ün ''Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş ile seçim kazanılmaz'' mesajı verdiği iddiası muhalefeti karıştırdı.
CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel Gül'ün adaylığına kapayı kapattı. HDP'ye yönelik itiraf gibi adyalık mesajları dikkat çekti.
BARIŞ YARKADAŞ: GÜL'LE KAZANACAĞIMIZA KAYBETMEYİ TERCİH EDERİM / VİDEO
Özel, ''HDP de dahil kimseyi hayal kırıklığa uğratmayacak bir adayımız olacak'' ifadelerini kullandı.
CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş ise tepkisini üst perdeden dile getirdi.
"GÜL'LE KAZANACAĞIMIZA KAYBETMEYİ TERCİH EDERİM"
Yarkadaş'dan da ''Abdullah Gül ile kazanılacak bir seçimdense Kemal beyin adaylığı ile kaybetmeyi yüzbin kere tercih ederim'' açıklaması geldi.
Gül'ün 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili videolu mesajı "altılı masaya göz kırpıyor'' şeklinde yorumlandı.
Önceki seçimlerde Kılıçdaroğlu Abdullah Gül'ü ortak aday göstermek istemiş, Meral Akşener kabul etmeyince Gül aday olmacağını açıklamıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SON GÜN! DGS tercihleri ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? DGS 2022 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
- KPSS ortaöğretim sınavı başvuru ekranı: KPSS ortaöğretim sınavı başvuruları başladı mı? ÖSYM ile...
- 20 bin sözleşmeli öğretmen ne zaman göreve başlayacak? 2022-23 Göreve başlama işlemleri ve belgeleri...
- GSB kura sonuçları neden açıklanmadı? İŞKUR GSB kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İsim listesi sorgulama...
- Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları isim atama listesi! 2022 Sözleşmeli öğretmen kura sonuçları öğren! Öğretmen ataması CANLI YAYIN İZLE...
- e devlet sözleşmeli öğretmen tercih sonuçları sorgula! T.C. Kimlik no ile 20 bin sözleşmeli öğretmen sonuçları öğren!
- 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları sorgula: meb.gov.tr sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı?
- Hangisi Türkiye'de üretilen ve Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret tescili verilen ürünlerden biri değildir?
- Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonuna göre hangi futbolcu kariyeri boyunca daha fazla gol atmıştır?
- 100 yaş ve üstü insanların yaklaşık yüzde kaçı kadındır?
- Süper Mario'yu tasarlayan Şigeru Miyamoto, Mario'nun yer aldığı ilk video oyununda Mario yerine hangi karakteri kullanmak istemiş ama karakterin lisans haklarını alamayınca Mario'yu tasarlamıştır?
- Türkiye'de hangi adda bir ilçe yoktur? Kim Milyoner sorusu...