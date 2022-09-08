CHP’li Barış Yarkadaş İYİ Parti’nin ihale ağını sayfa sayfa yayınladı

"KİMSE BANA HAD BİLDİREMEZ"

Barış Yarkadaş, İYİ Parti'nin suç duyurusuna, "İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun 'Sayın Yarkadaş sadece İYİ Partililer değil, gerekli hukuki şartları taşıyan kişiler ihalelere katılabilir' dedi bu yanlış şundan yanlış; O zaman biz AK Partili bir bakanı neden yüz bin kez eleştirdik? Üyesi olduğun meclisin belediyesinden ihale alamazsın, siyasi etik açısından yanlıştır" dedi.

Yarkadaş devamında da, "İYİ Partililer yapınca buna göz mü yumacağız? İYİ Parti'nin bu tutumunu siyaseten anlıyorum ama benim bu sözüm üzerine bir basın açıklaması yapmak yerine gidip mahkemeye vermeleri ya da suç duyurusunda bulunmalarını da gelecek açısından korkutucu buluyorum. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun bana basın açıklamasında had bildirmeye çalıştı. Ben ciddiye almadığım için cevap vermedim çünkü bana kimse haddimi bildiremez. İYİ Parti'nin kurumsal kimliğiyle tartışmak istemiyorum" dedi.