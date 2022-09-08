CHP'li Barış Yarkadaş İYİ Parti'nin ihale ağını sayfa sayfa yayınladı
CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, "HDP'lilerin oylarıyla kazanılan belediyelerde İYİ Partililere ihaleler verildiği" iddiasına bulunmuştu. İYİ Parti, açıklamaların asılsız olduğunu öne sürüp, Yarkadaş hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Yarkadaş, bugün katıldığı canlı yayında, İYİ Parti'nin ihale ağını sayfa sayfa yayınladı. Yarkadaş, "İYİ Partililer yapınca buna göz mü yumacağız? Ben ciddiye almadığım için cevap vermedim çünkü bana kimse haddimi bildiremez." diye konuştu. Yarkadaş, İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'na yakınlığıyla bilinen Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, 2021 yılının mart ayında sahibi olduğu Oğuz Ata Mimarlık Mühendislik firması aracılığıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 107 milyon liralık ihale aldığıın açıkladı.
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, HDP'ye bakanlık verilebileceğini söylemişti. Gelişme sonrası ittifakın diğer kanadı İYİ Parti, Tekin'i oldukça sert sözlerle hedef almış, "münasebetsiz ve hadsiz" olarak nitelemişti.
CHP'Lİ YARKADAŞ: "BENİ KONUŞTURMASINLAR"
İYİ Parti tarafından CHP'ye yönelik eleştirilere tepki gösteren CHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş, "HDP'li seçmenlerin katkısıyla seçilen büyükşehir belediyelerinden ihale alıyorlar. Tek tek biliyorum beni konuşturmasınlar." dedi.
İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Yarkadaş hakkında "iftira" suçundan soruşturma açılması istemiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Gelişme sonrası açıklama yapan Yarkadaş, katılacağı canlı yayında İYİ Parti'nin ihale ağını açıklayacağını belirtmişti.
İYİ PARTİ'NİN İHALE AĞINI AÇIKLADI
Bugünkü canlı yayında Yarkadaş, ihale belgelerini göstererek İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın Ankara Büyükşehir Belediyesinden ihale aldığını söyledi.
İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ise canlı yayına bağlanarak, İçişleri Bakanlığının sıkı denetimi altında olduğunu söylediği belediyelerde usulsüzlük olsa bunun "sayfa sayfa yayınlanacağını" söyledi.
CHP'Lİ BARIŞ YARKADAŞ İYİ PARTİ'NİN İHALE AĞINI SAYFA SAYFA YAYINLADI / VİDEO
"KİMSE BANA HAD BİLDİREMEZ"
Barış Yarkadaş, İYİ Parti'nin suç duyurusuna, "İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun 'Sayın Yarkadaş sadece İYİ Partililer değil, gerekli hukuki şartları taşıyan kişiler ihalelere katılabilir' dedi bu yanlış şundan yanlış; O zaman biz AK Partili bir bakanı neden yüz bin kez eleştirdik? Üyesi olduğun meclisin belediyesinden ihale alamazsın, siyasi etik açısından yanlıştır" dedi.
Yarkadaş devamında da, "İYİ Partililer yapınca buna göz mü yumacağız? İYİ Parti'nin bu tutumunu siyaseten anlıyorum ama benim bu sözüm üzerine bir basın açıklaması yapmak yerine gidip mahkemeye vermeleri ya da suç duyurusunda bulunmalarını da gelecek açısından korkutucu buluyorum. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun bana basın açıklamasında had bildirmeye çalıştı. Ben ciddiye almadığım için cevap vermedim çünkü bana kimse haddimi bildiremez. İYİ Parti'nin kurumsal kimliğiyle tartışmak istemiyorum" dedi.
"AĞIRALİOĞLU'NA YAKIN BEDRİ YAŞAR 107 MİLYON LİRALIK İHALE ALIYOR"
İhale tartışmasıyla ilgili Yarkadaş "Bir Milletvekili partisinin ittifak ortağı olduğu bir belediyeden ihale almamalı, bir partinin yöneticisi de ihale almamalı, o zaman siz siyasi etiğe aykırı davranmış olursunuz. AK Parti'ye yönelik tüm eleştirilerimiz boşa çıkar. İYİ Parti'de Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu'na yakınlığıyla bilinen Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, 2021 yılının mart ayında sahibi olduğu Oğuz Ata Mimarlık Mühendislik firması aracılığıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 107 milyon liralık ihale alıyor" diye konuştu.
Yarkadaş sözlerinin devamında şunları söyledi:
"BİZE KIYAK YOKTUR"
"'Kim ihale almış? Barış Yarkadaş iftira atıyor' diyorlar. Şimdi burada iftira atan kim? İnternette dolaşırken Samsun'daki bir yerel gazetede bu haberin çıktığını gördüm. Samsun Milletvekili olduğu için gazete 'Siz bu ihaleyi aldınız mı?' diye soruyorlar. Bedri Yaşar 'Söz konusu ihale şeffaf bir şekilde yapılmıştır bize bir kıyak yoktur' diyor. 2 gündür benim hakkımda Twitter'da 'İftira atıyorsun, ispatla' diyen arkadaşlardan kocaman bir özür bekliyorum. Bu sadece bir tanesi. İYİ Parti neye dayanarak benim hakkımda suç duyurusunda bulundu anlamış değilim.
"MİLLETVEKİLİ DANIŞMANI İŞE ALIMLARDA AKTİF"
Çankaya Beytepe'de imar düzenlemesi yapılıyor bu da Büyükşehir Belediyesi'nden geçiyor burada bakıyorsunuz İYİ Parti Milletvekilinin eski ortağı var, bir başka Milletvekilinin danışmanı belediyelerde işe alımlarda çok aktif olduğunu görüyoruz.
"BEYEFENDİNİN EŞİ İYİ PARTİ'DE GENEL BAŞKAN YARDIMCISI"
İBB Ağaç A.Ş. var, başına bir orman mühendisi getiriliyor Ali Sukas. Beyefendinin eşi Berna Hanım İYİ Parti'de Genel Başkan Yardımcısı. Bir bakıyorsunuz 1 aydır oradaki işçiler grev yapıyorlardı peki Ali Sukas'ı İYİ Parti nasıl gidip denetleyebilecek?
Ben kimseye iftira atmadım, bir tespit yaptım belgesini de ortaya koydum. O yüzden suç duyurusunu da doğal karşılıyorum. Hamama giren terler derler ya biz de girdik şimdi de terleriz önemli değil ama yeter ki o hamamdan temiz toplumla çıkalım."
İYİ PARTİ GENEL SEKRETERİ YAYINA BAĞLANDI
Yarkadaş'ın açıklamalarının ardından İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz canlı yayına bağlandı.
"Burada 'İhale dağıtılıyor' dediği zaman kamuoyunun anladığı şey ihale mevzuatına aykırı, ihaleye fesat karıştırma anlamını taşır. Ben bir İYİ Partiliyim ve bundan gurur duyuyorum. Yarkadaş'ın açıklamaları bütün İYİ Partilileri kapsar" diyen Poyraz şunları söyledi:
"Benim suç duyurusunda bulunmamdaki çıkış noktam 'İYİ Partililere ihale dağıtılıyor' cümlesi. Bir İYİ Partilinin bir ihaleye girmesi engellenemez ama bir ihalenin kişi İYİ Partili olduğu için verilmesi etik dışı bir durum. artışmanın seyri ve benim suç duyurumun konusu Sayın Yarkadaş'ın bu akşamki açıklamalarıyla değişmiş durumda. Millet İttifakı'nın 31 martta mücadele vererek elde ettiği belediyeler şu an İçişleri Bakanlığı kontrolörleri tarafından mercek altında tutuluyor. Dolayısıyla buralarda herhangi bir usulsüzlük olduğu takdirde sayfa sayfa işlem tesis ederler."
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