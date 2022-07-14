CHP’li Yarkadaş’tan İmamoğlu’na veryansın: Senin yüzünden CHP’nin oyları eriyor

"TATİL HERKESİN HAKKI AMA GÖREVİNİ DE YAP"

Yarkadaş sözlerinin devamında, "Herkesin tatil yapma hakkı var ama belediye başkanının kamusal görevlerini yerine getirmesi de beklenir. Eşi ve çocukları tatile devam edebilirdi, peşinden yine giderdi. Siyasetin doğası gereği halk temsilcisini yanında görmek ister." ifadelerini kullandı.

"KADIKÖY'E GELSİN SORALIM HALK MEMNUN DEĞİL"

CHP'nin en çok oy aldığı ilçelerden olan Kadıköy'de dahi vatandaşların İmamoğlu'na tepki gösterdiğini ifade eden Yarkadaş, "Bir gün danışmanları, kameraları olmadan beraberce gidelim, kendisi de görsün" diyerek sözlerini noktaladı.