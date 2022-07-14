CHP'li Yarkadaş'tan İmamoğlu'na veryansın: Senin yüzünden CHP'nin oyları eriyor
CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayında, İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Parti içerisindeki en küçük yapılanmalarda dahi İmamoğlu'nun skandallarının konuşulduğunu vurgulayan Yarkadaş, "İmamoğlu'nun son dönemlerdeki tutumu parti içerisinde de beğenilmiyor. Bu tavırları nedeniyle CHP oy kaybediyor. Kendi önündeki anketlerde de 8 puanlık bir düşüş var" diye konuştu.
"CHP TABANI İMAMOĞLU'NDAN OLDUKÇA RAHATSIZ"
Yaşananlara ve Ekrem İmamoğlu'nun bugün kendisini savunan açıklamalarına ilişkin TV100 canlı yayınında konuşan CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, İBB Başkanı'na karşı parti içerisinde duyulan rahatsızlığı anlattı.
"İMAMOĞLU 8 PUANLIK OY KAYBI YAŞADI, KENDİSİ DE BİLİYOR"
Son iki seçimde sahada, herhangi bir görev dahi almadığı halde canla başla mücadele ettiğini söyleyen Yarkadaş, "Bir CHP'li olarak Ekrem İmamoğlu'nun son dönemlerdeki tutumunu beğenmiyorum. İmamoğlu, balıkçı krizinden sonra ne yazık ki 8 puanlık bir oy kaybı yaşadı. Bu araştırmalar, rakamlar kendisinin önünde de var. Yaptığımız eleştiriler o kadar çok yankı buldu ki, CHP'nin çeşitli Whatsapp gruplarında da bu konu çok konuşuldu. İmamoğlu'nun bu tutumu beğenilmiyor." diye konuştu.
"İMAMOĞLU YÜZÜNDEN CHP OY KAYBEDİYOR"
İmamoğlu'nu kimsenin eleştirmek istemediğini, eleştirenlerin de ya hain ya düşman ilan edildiğini söyleyen Yarkadaş, "Ekrem İmamoğlu'nun bugün yaptığı konuşmadan kendisine yönelik yapılan eleştirileri önemsemediğini, dikkat almadığını 'Ben bir yerde yanlış mı yapıyorum' duygusunu uyandırmadığını gördüm. 'İmamoğlu ben eleştirileri kabul etmiyorum, arkasında plan var' diyor. Kardeşim sen kriz anında şehir dışına çıktığında CHP oy kaybediyor, CHP'nin bu konuda zedelenmesini istemiyorum." dedi.
"TATİL HERKESİN HAKKI AMA GÖREVİNİ DE YAP"
Yarkadaş sözlerinin devamında, "Herkesin tatil yapma hakkı var ama belediye başkanının kamusal görevlerini yerine getirmesi de beklenir. Eşi ve çocukları tatile devam edebilirdi, peşinden yine giderdi. Siyasetin doğası gereği halk temsilcisini yanında görmek ister." ifadelerini kullandı.
"KADIKÖY'E GELSİN SORALIM HALK MEMNUN DEĞİL"
CHP'nin en çok oy aldığı ilçelerden olan Kadıköy'de dahi vatandaşların İmamoğlu'na tepki gösterdiğini ifade eden Yarkadaş, "Bir gün danışmanları, kameraları olmadan beraberce gidelim, kendisi de görsün" diyerek sözlerini noktaladı.
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