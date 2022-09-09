09 Eylül 2022, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Millet İttifakı'nda ihale ve torpil gerilimi! İşte İzmir'deki liyakatsiz atamalar... A Haber'de sordu: HDP kontenjanı kaç kişiydi?
Son dakika haberi... CHP'li Barış Yarkadaş ihale alan vekilleri ve usulsüz atamaları anlattı. Yarkadaş'ın iddiası İzmir'de nasıl yankılandı? MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.