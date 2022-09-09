Millet İttifakı'nda ihale ve torpil gerilimi! İşte İzmir'deki liyakatsiz atamalar... A Haber'de sordu: HDP kontenjanı kaç kişiydi?

Son dakika haberi... CHP'li Barış Yarkadaş ihale alan vekilleri ve usulsüz atamaları anlattı. Yarkadaş'ın iddiası İzmir'de nasıl yankılandı? MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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