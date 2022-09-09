09 Eylül 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Millet İttifakı'nda ihale ve torpil gerilimi! İşte İzmir'deki liyakatsiz atamalar... A Haber'de sordu: HDP kontenjanı kaç kişiydi?

Millet İttifakı'nda ihale ve torpil gerilimi! İşte İzmir'deki liyakatsiz atamalar... A Haber'de sordu: HDP kontenjanı kaç kişiydi?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.09.2022 12:55
Son dakika haberi... CHP'li Barış Yarkadaş ihale alan vekilleri ve usulsüz atamaları anlattı. Yarkadaş'ın iddiası İzmir'de nasıl yankılandı? MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İşte İzmirdeki liyakatsiz atamalar İŞTE İZMİR'DEKİ LİYAKATSİZ ATAMALAR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İşte İzmir’deki liyakatsiz atamalar
İşte İzmir'deki liyakatsiz atamalar
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Millet İttifakı’nda ihale ve torpil gerilimi
Millet İttifakı'nda ihale ve torpil gerilimi
DEAŞ lideri adliyeye sevk edildi
DEAŞ lideri adliyeye sevk edildi
75 şüpheli gözaltına alındı
75 şüpheli gözaltına alındı
Başkan Erdoğan’dan Balkan turuna ilişkin paylaşım
Başkan Erdoğan'dan Balkan turuna ilişkin paylaşım
İYİ Parti masayı dağıttı: CHP ile ittifak içinde değiliz
İYİ Parti masayı dağıttı: CHP ile ittifak içinde değiliz
Yarkadaş İYİ Parti’nin ihale ağını yayınladı
Yarkadaş İYİ Parti'nin ihale ağını yayınladı
DEAŞ elebaşı Al Sumaidai Türkiye’de yakalandı!
DEAŞ elebaşı Al Sumaidai Türkiye'de yakalandı!
Türkiye’den Pakistan’a 12. uçak
Türkiye'den Pakistan'a 12. uçak
Vatan Anıtı’na çelenk koyma töreni
Vatan Anıtı’na çelenk koyma töreni
Sisak İslam kültür merkezi açılışı
Sisak İslam kültür merkezi açılışı
Daha Fazla Video Göster