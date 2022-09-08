CHP'li Barış Yarkadaş İYİ Parti'nin ihale ağını sayfa sayfa yayınladı

CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, "HDP'lilerin oylarıyla kazanılan belediyelerde İYİ Partililere ihaleler verildiği" iddiasına bulunmuştu. İYİ Parti, açıklamaların asılsız olduğunu öne sürüp, Yarkadaş hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Yarkadaş, bugün katıldığı canlı yayında, İYİ Parti'nin ihale ağını sayfa sayfa yayınladı. Yarkadaş, "İYİ Partililer yapınca buna göz mü yumacağız? Ben ciddiye almadığım için cevap vermedim çünkü bana kimse haddimi bildiremez." diye konuştu. Yarkadaş, İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'na yakınlığıyla bilinen Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, 2021 yılının mart ayında sahibi olduğu Oğuz Ata Mimarlık Mühendislik firması aracılığıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 107 milyon liralık ihale aldığıın açıkladı.