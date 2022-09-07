CHP-İYİ Parti kavgası mahkemeye taşınıyor: Barış Yarkadaş'a suç duyurusu
CHP'li Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık' vadetmesi sonrası, İYİ Parti'den çok sert tepkiler gelmiş, eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş ise İYİ Partililerin HDP'den ihale aldığını iddia etmişti. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Yarkadaş hakkında “iftira” suçundan soruşturma açılması istemiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, HDP'ye bakanlık verilebileceğini söylemişti. Gelişme sonrası ittifakın diğer kanadı İYİ Parti, Tekin'i oldukça sert sözlerle hedef almış, "münasebetsiz ve hadsiz" olarak nitelemişti.
CHP'Lİ YARKADAŞ: "BENİ KONUŞTURMASINLAR"
İYİ Parti tarafından CHP'ye yönelik eleştirilere tepki gösteren CHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş, "HDP'li seçmenlerin katkısıyla seçilen büyükşehir belediyelerinden ihale alıyorlar. Tek tek biliyorum beni konuşturmasınlar." dedi.
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İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Yarkadaş hakkında "iftira" suçundan soruşturma açılması istemiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Poyraz'ın avukatı tarafından sunulan dilekçede şu ifadeler yer aldı:
"'İhale dağıtılması' iki taraflı bir durumdur. Yani hem ihaleyi yapan belediyelerin Başkanlarını ve idari kadrolarını hem de dağıtılan ihaleleri alanları kapsar. Barış Yarkadaş'ın 'tek tek biliyorum, söyletmesinler, konuşturmasınlar' beyanı;4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'na açıkça aykırı ihaleleri ve TCK 235 ve devamında yer alan 'İhaleye Fesat Karıştırma Suçuna' ilişkin bilgisi olduğu anlamını taşır. 4734 Sayılı Yasaya muhalefet ile TCK 235 ve devamında düzenlenen 'İhaleye Fesat Karıştırma' suçlarını yetkili makamlara bildirmemek Türk Ceza Kanunumuzda 278. maddede düzenlenen 'Suçu Bildirmeme' suçunu oluşturmaktadır.
İşlenmekte olan ve/veya işlenmiş olan suçların tek tek bilinmesi ancak söylenmemesi ve konuşulmaması TCK 278. maddesinde düzenlenen 'Suçu Bildirmeme' suçunun maddi ve manevi unsuru oluşturmaktadır. Barış Yarkadaş'ın bu beyanı müvekkilim dahil olmak üzere İYİ Parti'nin tüm yöneticilerini ve yetkililerini kapsamaktadır. İYİ Parti'de Kurucular Kurulu Üyeliği, Genel İdare Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreterlik görevini de yürüten bir hukukçu olan müvekkilim ve ailesi Barış Yarkadaş'ın bu ifadeleri sebebi ile kamuoyunda zan altında kalmışlardır.
Barış Yarkadaş tarafından, şikayetimize konu beyanlarına ilişkin bir bilgi, belge sunulamadığı takdirde de bu sefer de TCK 267/1'de düzenlenen 'iftira' suçu oluşmaktadır.
Büyükşehir Belediye Başkanlarını, İl ve İlçe Belediye Başkanlarını, Belediyelerin İdari Kadrolarını, müvekkilim de dahil olmak üzere İYİ Partinin yönetim kadrolarını, milletvekillerini, akrabalarını, eşlerini, dostlarını zan altına alarak kamuoyunda küçük düşüren beyanların titizlikle araştırılmasını, hakikatin ortaya çıkarılmasını talep etmek zarureti hasıl olmuştur."
BARIŞ YARKADAŞ NE DEMİŞTİ?
İYİ Partililerin HDP oylarıyla seçilen belediyelerden ihale aldığını belirten Yarkadaş, "Şimdi siz HDP'li seçmenin yerel seçimde oyunu alacaksınız, HDP'li seçmenlerin katkısıyla seçilen büyükşehir belediye başkanlıklarının dağıttığı dairelerin daire başkanları olacaksınız, genel müdürleri olacaksınız, yakın çevreniz büyükşehir belediyelerinden ihale alacak. Tek tek biliyorum bana söyletmesinler. Beni konuşturmasınlar." ifadelerini kullanmıştı.
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