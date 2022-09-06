Kılıçdaroğlu'nun A takımı HDP için kolları sıvadı! 'Bakanlık' vaadi çatlağa neden oldu! Hem CHP'den hem de 6'lı masadan sert tepkiler...
6'lı masada HDP'yi açıktan ekibe dahil etmenin formüllerini arayan CHP, zaman daraldıkça daha agresif çıkışlarla ortaklarını yokluyor. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verme" vaadi Millet İttifakı'nda derin bir çatlak ve büyük bir krize neden oldu. Kılıçdaroğlu sessizliğe bürünürken CHP'ye hem parti içinden hem de 6'lı masa ortaklarından sert tepkiler geldi.
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, "iktidar olmaları halinde HDP'ye bakanlık verilebileceği" açıklamaları siyasete, özellikle de 6'lı masaya bomba gibi düştü. Bu skandal sözler sonrası AK Parti, bazı CHP'li ve 6'lı masa ortağı partilerin milletvekillerinden tepkiler yağdı.
CHP'NİN GÜNDEMİ HDP'YE BAKANLIK / VİDEO
KILIÇDAROĞLU YOLU AÇTI, A TAKIMI YÜKLENMEYE BAŞLADI; "HDP'YE BAKANLIK VEREBİLİRİZ"
Masa altı ortağı olmak istemediğini yüksek sesle söyleyerek Millet İttifakı'nı tehdit eden HDP'yi 6'lı masaya dahil etmenin yollarını arayan CHP'de ilk kurban Genel Başkan Kılıçdaroğlu oldu. HDP'nin tehditlerinin ardından canlı yayında "HDP ile görüşürüm. Tabi neden görüşmeyeyim. Mithat Hoca (Sancar) çok değerli bir bilim insanı" çıkışını yapan Kılıçdaroğlu kurmaylarına hedefi işaret etti.
GÜRSEL TEKİN BAYRAĞI DEVRALDI VE VİTESİ YÜKSELTTİ
Bunun üzerine İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin Kılıçdaroğlu'nun tepki çeken çıkışını bir adım daha ileri götürerek HDP'ye bakanlık verilebileceğini söyledi. İşte tam da bu noktada ittifakta kıyamet koptu.
İşte gelen tepkiler;
İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu: İyi Parti'nin hassasiyetlerine, Genel Başkanımızın 'Terör örgütünün gölgesinin bile düştüğü yerde olmayız' beyanına, asgari ittifak hukukuna ve nezaketine rağmen, kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz? Bu gibi açıklamalar doğru değil ve biz böyle bir şeye asla razı olmayız. Bu gibi talihsiz beyanatlar sebebiyle bir daha, açıkça şerh edelim ki: PKK'ya terör örgütü diyemeyen ve terörle bağını kopartamayan HDP ile asla yol yürümeyiz. İttifak hukukuna riayet ve karşılıklı saygı için bizim ilkelerimiz ve kırmızı çizgilerimiz dosdoğru anlaşılmalıdır.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu: Gürsel Tekin beyefendi kendi namı hesabına verecek bir şeyi varsa, kime isterse ona versin. Densizliğin, hadsizliğin ve ilkelerimize saygısızlığın bir anlamı yok.
Eski CHP Genel Sekreteri ve Parti Üyesi Mehmet Sevigen: HDP'ye bakanlık verileceğini sadece Gürsel Tekin değil, eski ve yeni milletvekilleri de söylüyor. Ama bunu mertçe söyleyeceksin. Madem işbirliği yapıyorsun, 'Benim Maliye Bakanım şu, İçişleri Bakanım bu, HDP'ye de şu bakanlığı veriyorum' diyeceksin.
CHP'li Başkan Tanju Özcan: HDP'ye bakanlık verilebilir"ne demek. HDP,terör örgütü ile bağını kesti de bizim mi haberimiz yok?Bu söz en hafif tabirle aymazlıktır.Sözlerin parti adına bağlayıcılığı yok biliyorum.Bu yüzden Partimizin yetkili kurullarının @gurseltekin34 ile ilgili gereğini yapmasını umuyorum.
GÜRSEL TEKİN AÇIKLAMASININ ARKASINDA DURDU
MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, "CHP'nin bu açıklamasıyla birlikte 6'lı masa ittifakının 7. ortağının HDP olduğu deşifre olmuştur" dedi.
Tepkilerin odağındaki isim Gürsel Tekin ise SABAH'ın sorularını yanıtladı.
Tekin, açıklamasının ses getirsin diye söylenmiş bir cümle olmadığı belirterek, "Bir demokrat insanın vermesi gereken bir cevap verdim. Ben ne söylediğimi çok iyi biliyorum. (İYİ Parti'nin tepkileri için) Hiç oralara girmek istemiyorum. O yüzden cevap vermek istemiyorum. CHP içerisinden bir tepki gelmez" yanıtını verdi.
CUMHUR İTTİFAKI'NDAN ÖNEMLİ GÖNDERMELER
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Oldu olacak Demirtaş'ı ya da Sezai Temelli'yi eş genel başkan yapın da rahatlayın. Bugün 'HDP'ye bakanlık verelim' diyorsunuz. Yarını düşünemiyorum bile! Bence artık kendinize gelin! Bu ülke hepimizin...
MİLLİ SAVUNMA MI? HANGİ BAKANLIK
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Millet İttifakı'nın büyük ortağı ve 6'lı masanın kurucusu CHP, PKK'nın siyasi partisiyle görüştüklerini ve HDP'ye bakanlık verileceğini söylüyor, ses yok! Sükût ikrardan gelirmiş. Şimdi vatandaş soruyor: Acaba hangi bakanlıklar? İçişleri mi, Milli Savunma mı?
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