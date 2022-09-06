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Millet İttifakı'nda HDP'ye bakanlık vaadi çatlağı! CHP'den İYİ Parti'ye bombardıman! HDP'nin oyuyla kazanılan belediyelerden ihale aldılar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.09.2022 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022
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Millet İttifakı’nda HDP’ye bakanlık vaadi çatlağı! CHP’den İYİ Parti’ye bombardıman! HDP’nin oyuyla kazanılan belediyelerden ihale aldılar

CHP'nin HDP'ye yönelik "Bakanlık bakanlık verebiliriz" çıkışı sonrası İYİ Parti'den sesler yükselmeye devam ediyor. Yaşanan bu çıkış sonrası CHP ile İYİ Parti birbirine girerken CHP'li Barış Yarkadaş'dan flaş bir çıkış geldi. Yarkadaş, "HDP’nin verdiği oyla kazanılan belediyelerden İYİ Partililer ihaleler aldılar, tek tek biliyorum, konuşturmasınlar beni" ifadelerini kullandı.

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Millet İttifakı'nda aday krizi gündemdeki sıcaklığını korurken halen net bir aday belirlenemedi. Masadaki küçük hesaplar ve adaylık savaşlarının gölgesinde CHP ve İYİ Parti arasında HDP krizi baş gösterdi.

HDP'YE 'BAKANLIK VEREBİLİRİZ'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, katıldığı bir programda 'HDP'ye bakanlık verebiliriz' çıkışında bulundu.

Tekin şu ifadeleri kullandı;

"Benim hiç geri vitesim yok. Ben ne söylediğimi biliyorum. Tarih beni haklı çıkaracak. HDP konusu Çiçek'e başka bir TV'de sorulmuş. O da 'Elbette, neden olmasın' demiş. Şimdi bir akıl tutulması yaşanıyor. Demokrasi diyoruz... Millet iradesi diyoruz... Siyasi partiler olarak seçime gideceğiz ve milletimiz de onlara oy verecek. Milletin oy verdiği bir siyasi parti seçilecek. HDP Meclis'te temsil ediliyor. Bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için HDP'yi saymayacaksınız. O zaman millet iradesi nerede kaldı? O zaman bu seçmen yarın nasıl oy verecek? HDP'ye Bakanlık verilebilir. Her partiye de verilebilir. O da anayasaya göre seçime bir hak kazanmış bir partidir

İYİ PARTİ'DEN TEPKİ GELDİ

CHP'li Gürsel Tekin'in bu sözlerine Yavuz Ağıraloğlu ve Müsavat Dervişoğlu başta olmak üzere birçok İYİ Partili'den sert tepki geldi.

HDP'NİN VERDİĞİ OYLA KAZANILAN BELEDİYELERDEN İHALE ALAN İYİ PARTİLİLER

CHP ve İYİ Parti arasında çıkan HDP kaosunun gölgesinden CHP'li Barış Yarkadaş'tan dikkat çeken bir çıkış geldi. Yarkadaş, "HDP'nin verdiği oyla kazanılan belediyelerden İYİ Partililer ihaleler aldılar, tek tek biliyorum, konuşturmasınlar beni" ifadelerini kullandı.

CHP VE İYİ PARTİ'NİN İPLİĞİ PAZARA ÇIKTI

CHP'li Barış Yarkadaş'ın bu sözleri HDP ile saman altından su yürüten CHP ve İYİ Parti'nin ipliğini bir kez daha pazara çıkardı.

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