Ankara’da halk su faturasını ödemek için ineğini satıyor! Yüksek faturadan yakınan köylülere belediyeden tehdit: Bundan sonra hizmet yok

"BİZ SADECE YÜKSEK GELEN SU FATURALARINI GÜNDEME GETİRDİK"

Akkoyunlu Muhtar Osman Bayram; "SABAH Gazetesi'nde çıkan haberin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden bütün köylüyü aramışlar. Ben güya 'Yardım istemiyorum' demişim. Haber ortada, kayıtlar ortada. Biz sadece yüksek gelen su faturalarını gündeme getirdik. Bu da en büyük doğal hakkımız vatandaş. Vatandaş su faturalarını ödemek için ineklerini niye satsın? Ziraat konusunda bir kelime etmedik. Buna rağmen köylüyü arayıp algı yapmışlar. 50 kişiyi tek tek aramışlar. Muhtarlığıma karşı propaganda yapmışlar. Benim adıma arayanlar kimse Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikâyette bulunacağım. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'dan bu konuda yardımını rica ediyorum. Bu bir suçtur, köylüyü ayaklandırmadır. Vatandaşın hakkını savunurken vatandaşı başıma çöktürüyorlar. Beni kötülemek için karalamak için böyle bir yola başvurulur mu? Tarih böyle bir şey görmemiştir. 'Yukarıdan talimat geldi' diyor, muhtarı tehdit ediyorlar. Köylü Allah'tan arkamda. Kapıma insanları biriktirenleri İçişleri Bakanlığı ortaya çıkarır. Nasılmış bakalım tehdit etmek? Ben İçişleri Bakanlığı'na da gideceğim. Köyü birbirine katmak için elinden geleni yapmışlar." dedi.