05 Eylül 2022, Pazartesi
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CHP'nin gündemi HDP'ye bakanlık! İYİ Parti'den tepki
"Millet İttifakı seçimi kazandığında HDP'ye bakanlık verebilir" işte bu iddia tekrar gündemde. CHP'li Gürsel Tekin, iktidara gelirlerse HDP'ye bakanlık vereceklerini bir kez daha itiraf etti. Partisinden de benzer açıklamalar gelmişti. Bakanlık konusu sık sık adaylık tartışmaları ile gündeme gelen altılı masanın da uzun süre tartışma konusu olmuştu. Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklamasına İYİ Parti'den tepki geldi.