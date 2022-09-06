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Ukrayna'dan tahıl taşıyan 6 gemi daha hareket etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.09.2022
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Ukrayna’dan tahıl taşıyan 6 gemi daha hareket etti

Türkiye'nin diplomasi gücü sayesinde başlayan tahıl sevkiyatı devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna'dan 6 geminin daha kalkış yaptığını duyurdu.

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