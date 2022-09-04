CHP’nin ’HDP’ye bakanlık’ vaadi İYİ Parti’yi kızdırdı: Kime sordunuz kime neyi veriyorsunuz?

Kendilerinde 'geri vites' olmadığını belirten Tekin, "HDP'ye Bakanlık verilebilir. Her partiye de verilebilir. O da anayasaya göre seçime bir hak kazanmış bir partidir." diye konuştu.

Tekin geçtiğimiz aylarda da benzer bir açıklamada bulunmuş ve "TBMM yasama organı, burada başkan vekilliği yapan bir insan neden bakanlık yapmasın?" demişti.