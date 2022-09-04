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CHP'nin 'HDP'ye bakanlık' vaadi İYİ Parti'yi kızdırdı: Kime sordunuz kime neyi veriyorsunuz?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.09.2022 Güncelleme Tarihi: 04.09.2022
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CHP’nin ’HDP’ye bakanlık’ vaadi İYİ Parti’yi kızdırdı: Kime sordunuz kime neyi veriyorsunuz?

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, bugün katıldığı bir canlı yayında, ittifak ortakları HDP'ye bakanlık verebileceklerini söyledi. Söz konusu vaadin ardından ittifakın diğer kanadından tepki gecikmedi. İYİ Partili Yavuzağıralioğlu, Tekin'in açıklamalarına tepki gösterip, "'Terör örgütünün gölgesinin bile düştüğü yerde olmayız.' beyanına, asgari ittifak hukukuna ve nezaketine rağmen, kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz?" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, katıldığı canlı yayında, ittifak ortakları HDP'ye bakanlık verebileceklerini söyledi.

Kendilerinde 'geri vites' olmadığını belirten Tekin, "HDP'ye Bakanlık verilebilir. Her partiye de verilebilir. O da anayasaya göre seçime bir hak kazanmış bir partidir." diye konuştu.

Tekin geçtiğimiz aylarda da benzer bir açıklamada bulunmuş ve "TBMM yasama organı, burada başkan vekilliği yapan bir insan neden bakanlık yapmasın?" demişti.

HDP'YE BAKANLIK VAADİ KAVGA ÇIKARDI: "KİME SORDUNUZ?"

Söz konusu vaadin ardından ittifakın diğer kanadından tepki gecikmedi.

İYİ Partili Yavuzağıralioğlu, Tekin'in açıklamalarına tepki gösterip, "'Terör örgütünün gölgesinin bile düştüğü yerde olmayız.' beyanına, asgari ittifak hukukuna ve nezaketine rağmen, kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz?" dedi.

Ağıralioğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"İYİ Parti'nin hassasiyetlerine, Genel Başkanımızın 'Terör örgütünün gölgesinin bile düştüğü yerde olmayız.' beyanına, asgari ittifak hukukuna ve nezaketine rağmen, kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz? Bu gibi açıklamalar doğru değil ve biz böyle bir şeye asla razı olmayız.

"KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZ DOSDOĞRU ANLAŞILMALI"

Bu gibi talihsiz beyanatlar sebebiyle bir daha, açıkça şerh edelim ki: Pkk'ya terör örgütü diyemeyen ve terörle bağını kopartamayan Hdp ile asla yol yürümeyiz. İttifak hukukuna riayet ve karşılıklı saygı için bizim ilkelerimiz ve kırmızı çizgilerimiz dosdoğru anlaşılmalıdır."

CHP’den HDP’ye bakanlık vaadi: Bizde geri vites yok CHP'DEN HDP'YE BAKANLIK VAADİ: BİZDE GERİ VİTES YOK
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