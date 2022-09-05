CHP’de HDP krizi! Gürsel Tekin’in ’HDP’ye bakanlık’ sözlerine partiden ilk tepki geldi! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Yetkili kurullar harekete geçsin

"YETKİLİ KURULLAR HAREKETE GEÇSİN"

Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "HDP'ye bakanlık verilebilir"ne demek. HDP, terör örgütü ile bağını kesti de bizim mi haberimiz yok? Bu söz en hafif tabirle aymazlıktır.