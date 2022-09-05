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CHP'de HDP krizi! Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık' sözlerine partiden ilk tepki geldi! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Yetkili kurullar harekete geçsin

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Giriş Tarihi: 05.09.2022 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022
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CHP’de HDP krizi! Gürsel Tekin’in ’HDP’ye bakanlık’ sözlerine partiden ilk tepki geldi! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Yetkili kurullar harekete geçsin

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, katıldığı canlı yayında, ittifak ortakları HDP'ye bakanlık verebileceklerini söyledi. Kendilerinde 'geri vites' olmadığını belirten Tekin, "HDP'ye Bakanlık verilebilir. Her partiye de verilebilir. O da anayasaya göre seçime bir hak kazanmış bir partidir." diye konuştu. Tekin'e partisinden ilk tepki Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan geldi. Özcan, partinin yetkili kurullarının harekete geçmesi gerektiğin ifade etti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözlerine sert tepki gösterdi.

"YETKİLİ KURULLAR HAREKETE GEÇSİN"

Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "HDP'ye bakanlık verilebilir"ne demek. HDP, terör örgütü ile bağını kesti de bizim mi haberimiz yok? Bu söz en hafif tabirle aymazlıktır.

Sözlerin parti adına bağlayıcılığı yok biliyorum. Bu yüzden Partimizin yetkili kurullarının Gürsel Tekin ile ilgili gereğini yapmasını umuyorum" ifadelerini kullandı.

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