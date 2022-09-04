04 Eylül 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP'den HDP'ye bakanlık vaadi: Bizde hiç geri vites yok

CHP'den HDP'ye bakanlık vaadi: Bizde hiç geri vites yok

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.09.2022 Güncelleme Tarihi: 04.09.2022
ABONE OL
CHP’den HDP’ye bakanlık vaadi: Bizde hiç geri vites yok

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, katıldığı canlı yayında, ittifak ortakları HDP'ye bakanlık verebileceklerini söyledi. Kendilerinde 'geri vites' olmadığını belirten Tekin, "HDP'ye Bakanlık verilebilir. Her partiye de verilebilir. O da anayasaya göre seçime bir hak kazanmış bir partidir." diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, katıldığı canlı yayında, ittifak ortakları HDP'ye ilişkin oldukça konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP'ye bakanlık verilebileceğini belirten Gürsel Tekin, "Her partiye de verilebilir. O da anayasaya göre seçime bir hak kazanmış bir partidir." diye konuştu.

"GERİ VİTES YOK, HDP'YE BAKANLIK VERİLEBİLİR"

"HDP'ye bakanlık verilebilir mi?" sorusuna Gürsel Tekin şu ifadelerle yanıt verdi:

"Benim hiç geri vitesim yok. Ben ne söylediğimi biliyorum. Tarih beni haklı çıkaracak. HDP konusu Çiçek'e başka bir TV'de sorulmuş. O da 'Elbette, neden olmasın' demiş. Şimdi bir akıl tutulması yaşanıyor. Demokrasi diyoruz... Millet iradesi diyoruz... Siyasi partiler olarak seçime gideceğiz ve milletimiz de onlara oy verecek. Milletin oy verdiği bir siyasi parti seçilecek.

CHP'DEN HDP'YE BAKANLIK VAADİ / VİDEO

O zaman seçime sokmayın kardeşim. Hatta mümkünse Kürltere de deyin ki 'Sizin oyunuzu askıya aldık'. Ne olacak şimdi? Bir seçime girdik ve seçimde ne çıkacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. HDP Meclis'te temsil ediliyor. Bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için HDP'yi saymayacaksınız. O zaman millet iradesi nerede kaldı? O zaman bu seçmen yarın nasıl oy verecek? HDP'ye Bakanlık verilebilir. Her partiye de verilebilir. O da anayasaya göre seçime bir hak kazanmış bir partidir."

"NEDEN BAKANLIK YAPMASINLAR?"

CHP'li Gürsel Tekin, daha önce de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "TBMM yasama organı, burada başkan vekilliği yapan bir insan neden bakanlık yapmasın?" diyerek HDP'ye bakanlık verebileceklerini belirtmişti.

’Semra Güzel’ paylaşımı CHP’yi rahatsız etti! 'SEMRA GÜZEL' PAYLAŞIMI CHP'Yİ RAHATSIZ ETTİ!
İYİ Partili Aytun Çıray evlat nöbetini hedef aldı İYİ PARTİLİ AYTUN ÇIRAY EVLAT NÖBETİNİ HEDEF ALDI
HDP’nin kuyruk acısı devam ediyor HDP'NİN KUYRUK ACISI DEVAM EDİYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA