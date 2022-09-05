6’lı masada HDP’ye bakanlık çatlağı! HDP’ye hangi söz verildi? Çarpıcı sözler: Türkiye dışından taktik...

GİZLİ İLİŞKİYİ ÇOK NET RESMİLEŞTİRİYOR

6'lı masa dediğimiz ittifak bileşenlerinin her soruda verdiği cevap şuydu 7'nci bir unsur yok masanın altına da üstüne de bakıyoruz yok sadece 6'mız var. Ancak HDP'nin bu masanın aslında hakim ortağı olduğu gizli ve açık ilişkilerinin bulunduğu ve bu 6'lı masa bileşenlerinin Erdoğan karşıtlığından beslenen yaklaşım tarzlarına rağmen 6'sının bir arada Cumhur İttifakı ile aynı zamanda Sayın Erdoğan ile rekabet edemeyecekleri onun için HDP'yi bu bloğa bir şekilde eklemlemek gerektiğine ilişkin değerlendirmelerde ortaya konuluyordu. Sayın Gürsel Tekin'in açıklaması aslında bu gizli el altından süren er ya da geç su üstüne çıkacak ilişki biçimini çok net bir şekilde resmileştirmek anlamına geliyor. O yönüyle son derece kritik.