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6'lı masada HDP'ye bakanlık çatlağı! HDP'ye hangi söz verildi? Çarpıcı sözler: Türkiye dışından taktik...

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 05.09.2022 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022
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6’lı masada HDP’ye bakanlık çatlağı! HDP’ye hangi söz verildi? Çarpıcı sözler: Türkiye dışından taktik...

"Millet İttifakı seçimi kazandığında HDP'ye bakanlık verebilir" işte bu iddia tekrar gündemde. CHP'li Gürsel Tekin, iktidara gelirlerse HDP'ye bakanlık vereceklerini bir kez daha itiraf etti. Partisinden de benzer açıklamalar gelmişti. Bakanlık konusu sık sık adaylık tartışmaları ile gündeme gelen altılı masanın da uzun süre tartışma konusu olmuştu. Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklamasına İYİ Parti'den tepki geldi. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Müderrisoğlu, "Gizli el altından süren er ya da geç su üstüne çıkacak ilişki biçimini çok net bir şekilde resmileştirmek anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı seçimi kazanırsa HDP'ye baklanlık verileceği iddiası tekrar gündeme geldi.

6’lı masada HDP’ye bakanlık çatlağı! HDP’ye hangi söz verildi? Çarpıcı sözler: Türkiye dışından taktik...

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin bir kez daha HDP'ye bakanlık verilebileceğini söyledi.

6’lı masada HDP’ye bakanlık çatlağı! HDP’ye hangi söz verildi? Çarpıcı sözler: Türkiye dışından taktik...

Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık vaadine ittifakın diğer kanadından tepki gecikmedi.

CHP'NİN GÜNDEMİ HDP'YE BAKANLIK / VİDEO

6’lı masada HDP’ye bakanlık çatlağı! HDP’ye hangi söz verildi? Çarpıcı sözler: Türkiye dışından taktik...

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, yaptığı paylaşımda, "İYİ Parti'nin hassasiyetlerine, genel başkanımızın 'terör örgütünün gölgesinin bile düştüğü yerde olmayız.' beyanına, asgari ittifak hukukuna ve nezaketine rağmen, kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz? bu gibi açıklamalar doğru değil ve biz böyle bir şeye asla razı olmayız." ifadelerini kullandı

6’lı masada HDP’ye bakanlık çatlağı! HDP’ye hangi söz verildi? Çarpıcı sözler: Türkiye dışından taktik...

Açıklamaya razı olmadıklarını belirten Ağıralioğlu, "Bu gibi talihsiz beyanatlar sebebiyle bir daha, açıkça şerh edelim ki: PKK'ya terör örgütü diyemeyen ve terörle bağını kopartamayan HDP ile asla yol yürümeyiz. İttifak hukukuna riayet ve karşılıklı saygı için bizim ilkelerimiz ve kırmızı çizgilerimiz dosdoğru anlaşılmalıdır." dedi.

6’lı masada HDP’ye bakanlık çatlağı! HDP’ye hangi söz verildi? Çarpıcı sözler: Türkiye dışından taktik...

Bir tepki de, İYİ Parti İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu'dan geldi. Ağıralioğlu'nun paylaşımını alıntılayan Dervişoğlu, "İYİ Parti'yi ve onun ilkelerini anlamayanlara karşı ders vermek gerekirse, geri durmayacağımız unutulmamalıdır. Herkes haddini ve hududunu bilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

6’lı masada HDP’ye bakanlık çatlağı! HDP’ye hangi söz verildi? Çarpıcı sözler: Türkiye dışından taktik...

CHP Genel Merkez yöneticilerine de sükut etmeyin çağrısında bulunan Dervişoğlu, "Gürsel Tekin beyefendi kendi namı hesabına verecek bir şeyi varsa, kime isterse ona versin. Densizliğin, hadsizliğin ve ilkelerimize saygısızlığın bir anlamı yok" ifadelerini kullandı.

6’lı masada HDP’ye bakanlık çatlağı! HDP’ye hangi söz verildi? Çarpıcı sözler: Türkiye dışından taktik...

CHP'den istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de, Tekin'i sert sözlerle eleştirdi. Çelebi paylaşımında, "6'lı masada son durum: -HDP'ye bakanlık verilebilir. -Demirtaş, Kavala çıksın. -KHK'lıların tamamını iade edeceğiz. -Abdullah Gül'ün adaylığını garipsemem. -30 Ağustos Türkiyelilerin bayramı. -Terörist ölüsüne "ahh ah"...

Çakma Atatürkçüler neredesiniz, biraz sesiniz çıksın be!" dedi.

6’lı masada HDP’ye bakanlık çatlağı! HDP’ye hangi söz verildi? Çarpıcı sözler: Türkiye dışından taktik...

"6'lı masaya sinyal çakan eski askerler, en iyi Atatürkçü benim mangalda kül bırakmam diyenler vardı. Niye sustular!?" ifadelerini kullandı.

6’lı masada HDP’ye bakanlık çatlağı! HDP’ye hangi söz verildi? Çarpıcı sözler: Türkiye dışından taktik...

Sözlerine devam eden Çelebi, bir de HDP'ye bakanlık hayali kuran CHP'ye 'PKK-Öcalan severlerle benim işim olmaz!' diyerek yanıt verdi.

6’lı masada HDP’ye bakanlık çatlağı! HDP’ye hangi söz verildi? Çarpıcı sözler: Türkiye dışından taktik...

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

6’lı masada HDP’ye bakanlık çatlağı! HDP’ye hangi söz verildi? Çarpıcı sözler: Türkiye dışından taktik...

GİZLİ İLİŞKİYİ ÇOK NET RESMİLEŞTİRİYOR

6'lı masa dediğimiz ittifak bileşenlerinin her soruda verdiği cevap şuydu 7'nci bir unsur yok masanın altına da üstüne de bakıyoruz yok sadece 6'mız var. Ancak HDP'nin bu masanın aslında hakim ortağı olduğu gizli ve açık ilişkilerinin bulunduğu ve bu 6'lı masa bileşenlerinin Erdoğan karşıtlığından beslenen yaklaşım tarzlarına rağmen 6'sının bir arada Cumhur İttifakı ile aynı zamanda Sayın Erdoğan ile rekabet edemeyecekleri onun için HDP'yi bu bloğa bir şekilde eklemlemek gerektiğine ilişkin değerlendirmelerde ortaya konuluyordu. Sayın Gürsel Tekin'in açıklaması aslında bu gizli el altından süren er ya da geç su üstüne çıkacak ilişki biçimini çok net bir şekilde resmileştirmek anlamına geliyor. O yönüyle son derece kritik.

6’lı masada HDP’ye bakanlık çatlağı! HDP’ye hangi söz verildi? Çarpıcı sözler: Türkiye dışından taktik...

Arka plan çalışmasının içinde de farklı farklı unsurlar var. Örneğin Sezgin Tanrıkulu sürekli sahada. Hem toplumun sinir uçlarına basarak ama aynı zamanda terörist güzellemesi, terörist cenazelerine ayrıca bir kutsiyet atfetmek gibi farklı faaliyetleri sahada zaten öteden beri sıcak tutarak bugünlere geliyor. Bugün de devam eden o ilişki biçiminin bir versiyonu.

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6’lı masada HDP’ye bakanlık çatlağı! HDP’ye hangi söz verildi? Çarpıcı sözler: Türkiye dışından taktik...

"SAVRULMALAR YAŞAYACAKLARI GÖZÜKÜYOR"

Ancak bir şekilde 6'lı masa eğer bir hükümet kurma şansına sahip olursa HDP'nin bakanlık alabileceğine ilişkin değerlendirme aynen Yavuz Ağıralioğlu'nun İYİ Parti'den seslendirdiği şekilde kim kime ne veriyor, onu da değerlendirdiğinizde aslında 6'lı masanın ciddi fay hatlarının bulunduğu, kamuoyuna verilen birlik beraberlik görüntülerine rağmen bir yol ayrımına mutlaka gidecekleri ya da önemli bir kavşakta savrulma yaşayacakları gözüküyor.

6’lı masada HDP’ye bakanlık çatlağı! HDP’ye hangi söz verildi? Çarpıcı sözler: Türkiye dışından taktik...

FAY HATLARINDA CİDDİ KIRILMALAR MEYDANA GELECEK

Hakkında anayasal düzeni ortadan kaldırmaktan, ülkenin birlik ve bütünlüğüne karşı faaliyet yani bölücülükten hakkında AYM'de kapatma davası devam eden bir partiyi bugün ittifak ortağı olarak resmileştirme biçiminin o partiyi terörle arasına mesafe koymamış ve terör örgütünün siyasal sözcülüğüne devam ederken hatta yakın zamanda Kandil'le organik bağı olan bir milletvekili dokunulmazlığı kaldırılarak yakın zamanda tutuklanmışken, bütün bu süreç gösteriyor ki 6'lı masa HDP'siz bir hiç olduğunun farkında. HDP'ye açılım yaptığında da İYİ Parti başta olmak üzere fay hatlarında da ciddi kırılmalar meydana gelecek.

6’lı masada HDP’ye bakanlık çatlağı! HDP’ye hangi söz verildi? Çarpıcı sözler: Türkiye dışından taktik...

"CİDDİ AYRIŞMALAR SÖZ KONUSU"

HDP kanadı da gerek Sayın Meral Akşener, gerekse Mansur Yavaş isimlerine kategorik olarak karşı. CHP Kılıçdaroğlu'nun mutlak olarak cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini savunur pozisyonunda. Öte yandan Saadet, Gelecek ve DEVA Partisi de açık ya da örtülü bir şekilde Abdullah Gül'ü yeniden bir marka haline getirip siyasal borsaya sürme derdinde. Bu anlamda da bakıldığında ciddi ayrışmalar söz konusu.

6’lı masada HDP’ye bakanlık çatlağı! HDP’ye hangi söz verildi? Çarpıcı sözler: Türkiye dışından taktik...

Senaryo bir yandan HDP'yi yedekte tutma ama aynı zamanda cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci tura bırakarak ondan sonra ortaya çıkabilecek Türkiye karşıtı her türlü ittifak unsurunu bir araya getirerek AK Parti ile Cumhur İttifakı ile Sayın Erdoğan ile mücadele edilebileceği algısını kamuoyuna yerleştirme.

6’lı masada HDP’ye bakanlık çatlağı! HDP’ye hangi söz verildi? Çarpıcı sözler: Türkiye dışından taktik...

"TÜRKİYE DIŞINDAN TAKTİK"

Bu anlamda 6'lı masanın çok sayıda handikapı var fakat onlar adına kamuoyu yönetimini yürüten ekibin çok profesyonel olduğunu hatta bence Türkiye içinin ötesinde de Türkiye dışından da ciddi bir taktik özellikle de iletişim yönetimi anlamında kamuoyu hazırlanması anlamında yani psikolojik harekat yöntemleriyle dikkate değer bir çalışma yürüttüğünü öngörüyorum ben.

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