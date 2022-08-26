CHP’li Gürsel Tekin: Millet İttifakı’nın adayı CHP kimlikli olmalı

"ADAYIN GEÇ AÇIKLANMASI DOĞRUDUR"

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıklamamasının bir avantaj mı yoksa dezavantaj mı yarattığı sorularına yanıt veren Tekin, şöyle konuştu:

"Benim kişisel düşüncem, avantaj değil. Bir tarafta devletin tüm imkanlarını, olanaklarını kullanacak bir yapı var. Bir tarafta da muhalefet kendi imkanlarıyla bu süreci götürmeye çalışacak. 40 gün-50 gün bunlar kabul edilebilir, ama 8-9 ay kampanyaya hiçbir siyasi partinin gücünün yeteceğini zannetmiyorum. İktidar partisinin ya da Cumhur İttifakı'nın doğal olarak muhalefeti sıkıştırması siyasi olarak mümkün olabilir ama benim kişisel düşüncem adaylığın erken açıklanmaması gerektiği yönünde."