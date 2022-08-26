CHP'li Gürsel Tekin: Millet İttifakı'nın adayı CHP kimlikli olmalı
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, katıldığı canlı yayında, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayının CHP kimlikli bir isim olması gerektiğini söyledi. CHP'nin ittifak için çok ciddi özverilerde bulunduğunu söyleyen Tekin, isim vermekten ise kaçındı. CHP vekili, geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu yerine Mansur Yavaş'ı aday gösteren İYİ Partili Buğra Kavuncu'ya sert çıkmış ve hakkında "Nezaketsiz" ifadelerini kullanmıştı.
Terör örgütü HDP'nin dışarıdan destek verdiği muhalefet partileri bir araya gelerek 6'lı masayı oluşturmuştu. 2023 yılında yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanı adaylarının kim olacağı konusunda hala ortak bir karara varamayan partiler, adaylık için adı geçen isimler üzerinden birbirlerine düşmüştü.
KILIÇDAROĞLU İSTİYOR, İYİ PARTİ İSTEMİYOR
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partililer tarafından her fırsatta aday gösterilirken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP liderinin adaylığına karşı çıkmıştı.
KAVUNCU'NUN SÖZLERİ CHP'Yİ KIZDIRDI: NEZAKETSİZLİK
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıp Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığına ise yeşil ışık yakmıştı.
Kavuncu'nun bu açıklamasını 'nezaketsizlik' olarak tanımlayan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "CHP kimliğini taşıyan birisini tarif etmeye hakkı yok. Onu ancak CHP Genel Başkanı tarif edebilir." diyerek ittifak ortaklarına sert çıkmıştı.
Tekin, bugün katıldığı bir canlı yayında, adaylık konusunda çarpıcı ifadeler kullanmayı sürdürdü.
"ADAY CHP KİMLİKLİ OLMALI"
Cumhurbaşkanı adayının kim olabileceğine yönelik görüş belirten Tekin, "Benim kişisel düşüncem, bu partinin mutfağında yetişmiş bir insan olarak söylüyorum; mutlaka CHP kimliği ile olması gerekiyor. Çünkü CHP baştan itibaren gerçekten çok ciddi özveride bulundu. Hem bu işin kurucu partisi olarak ve bu kadar çabayı sarf eden bir siyasi partinin lideri ya da liderin tarif edeceği bir isim olmalı diye düşünüyorum" dedi.
"ADAYIN GEÇ AÇIKLANMASI DOĞRUDUR"
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıklamamasının bir avantaj mı yoksa dezavantaj mı yarattığı sorularına yanıt veren Tekin, şöyle konuştu:
"Benim kişisel düşüncem, avantaj değil. Bir tarafta devletin tüm imkanlarını, olanaklarını kullanacak bir yapı var. Bir tarafta da muhalefet kendi imkanlarıyla bu süreci götürmeye çalışacak. 40 gün-50 gün bunlar kabul edilebilir, ama 8-9 ay kampanyaya hiçbir siyasi partinin gücünün yeteceğini zannetmiyorum. İktidar partisinin ya da Cumhur İttifakı'nın doğal olarak muhalefeti sıkıştırması siyasi olarak mümkün olabilir ama benim kişisel düşüncem adaylığın erken açıklanmaması gerektiği yönünde."
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