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Son dakika: MİT'ten nokta operasyon! PKK'ya üst düzey darbe: Bedirhan Abi etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 04.09.2022 Güncelleme Tarihi: 04.09.2022
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Son dakika: MİT’ten nokta operasyon! PKK’ya üst düzey darbe: Bedirhan Abi etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre MİT, Irak’ın kuzeyindeki Sincar’daki nokta operasyonuyla, terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abi’yi etkisiz hale getirdi.

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