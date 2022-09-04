04 Eylül 2022, Pazar
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MİT'ten nokta operasyon! Bedirhan Abi etkisiz hale getirildi
MİT, Irak’ın kuzeyindeki Sincar’daki nokta operasyonuyla, terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abi’yi etkisiz hale getirdi.