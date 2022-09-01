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PKK/YPG'de 'MİT' korkusu! PKK'da örgüt içi infazlar neden arttı? Teslim olan teröristler örgüt içi infazları anlattı

A Haber
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Giriş: 01.09.2022 14:41
MİT'in son dönemde artan nokta operasyonlarıyla ağır darbe alan terör örgütü PKK'da, bir yandan örgüt içi infazlar da arttı. Örgütteki panik ve çözülmeyi A Haber Yurt ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak anlattı.

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