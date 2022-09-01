01 Eylül 2022, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Yalnız Kurt
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
PKK/YPG'de 'MİT' korkusu! PKK'da örgüt içi infazlar neden arttı? Teslim olan teröristler örgüt içi infazları anlattı
MİT'in son dönemde artan nokta operasyonlarıyla ağır darbe alan terör örgütü PKK'da, bir yandan örgüt içi infazlar da arttı. Örgütteki panik ve çözülmeyi A Haber Yurt ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak anlattı.
PKK'DA ÇÖZÜLME HIZLANDI
ÖRGÜTTEN KAÇMAK İSTEYEN 3 TERÖRİST İNFAZ EDİLDİ
PKK'DA ÇÖZÜLME HIZLANDI
PKK/YPG'DE 'MİT' KORKUSU
PKK'NIN SÖZDE LİDER KADROSUNDA 'SİHA' KORKUSU
TESLİM OLAN TERÖRİSTLER ÖRGÜT İÇİ İNFAZLARI ANLATTI