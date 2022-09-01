PKK/YPG'de 'MİT' korkusu! PKK'da örgüt içi infazlar neden arttı? Teslim olan teröristler örgüt içi infazları anlattı

MİT'in son dönemde artan nokta operasyonlarıyla ağır darbe alan terör örgütü PKK'da, bir yandan örgüt içi infazlar da arttı. Örgütteki panik ve çözülmeyi A Haber Yurt ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak anlattı.

ÖRGÜTTEN KAÇMAK İSTEYEN 3 TERÖRİST İNFAZ EDİLDİ

PKK'DA ÇÖZÜLME HIZLANDI





PKK/YPG'DE 'MİT' KORKUSU

PKK'NIN SÖZDE LİDER KADROSUNDA 'SİHA' KORKUSU

TESLİM OLAN TERÖRİSTLER ÖRGÜT İÇİ İNFAZLARI ANLATTI