MİT'ten nokta operasyon! Ümit Tarhan etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre MİT'in, Irak'ın kuzeyindeki Duhok/Gara'da düzenlediği operasyonla, PKK/KCK'lı teröristlere sabotaj eğitimi veren sözde akademiler sorumlusu Ümit Tarhan etkisiz hale getirildi.
MİT'in, Irak'ın kuzeyindeki Duhok/Gara'da düzenlediği operasyonla, PKK/KCK'lı teröristlere sabotaj eğitimi veren sözde akademiler sorumlusu Ümit Tarhan etkisiz hale getirildi.
A Haber muhabiri Barış Türek, MİT'in düzenlediği operasyonun detaylarını canlı yayında aktardı.
ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ
Tarhan'ın nasıl etkisiz hale getirildiğini anlatan Türel, "PKK'nın özel güç mensuplarına saldırı/sabotaj eğitimlerinin verildiği akademilerin sorumlusu Rezan Ahmet Kot isimli Ümit Tarhan, MİT'in Irak Duho/Gara alanında gerçekleştirdiği operasyonda etkisiz hale getirildi. Operasyon için MİT çok büyük hazırlık yaptı. MİT, Tarhan'ı örgüte katılım yaptığı Avrupa'dan itibaren gözetim altına aldı ve takip etti. Ülkemize yönelik eylemlere katıldığı, patlayıcı malzemeleri hazırladığı ve eylemcilerin eğitimlerini bizzat verdiği tespitler üzerine etkisiz hale getirilirek kritik hedefler listesine dahil edildi. Saha ajanları görevlendirildi. Bu şahıs takip edildi. Operasyon için en uygun zaman beklendi ve Ümit Tarhan'ın Avrupa'dan temin ettiği elektronik ve mekanik malzemeleri teslim almak için intikal halinde olduğuna yönelik gelen anlık istihbarat üzerine operasyon kararı alındı. Gerçekleştirilen nokta operasyonla Tarhan ve beraberindeki teröristler etkisiz hale getirildi." dedi.
PKK'NIN EĞİTİM FAALİYETLERİNE BÜYÜK DARBE
Örgüt mensuplarının eğitimi için özel olarak bölgeye getirilen saldırı- sabotaj uzmanı Ümit Tarhan'ın MİT tarafından etkisiz hale getirilmesinin, Gara alanında PKK'da yönetimsel sorunlar yarattığı belirtildi. Güvenlik kaynakları, örgüt mensuplarına silahlı eğitimlerin verildiği, teröristleri çatışma ortamına hazırlayan akademi sorumlularına yönelik peş peşe gelen operasyonlarla örgütün en önemli gücü olarak görülen eğitim faaliyetlerine büyük darbe vurulduğunu kaydetti.
ÜMİT TARHAN KİMDİR?
Almanya Berlin'de örgüte müzahir yapılan içerisinde aktif olarak faaliyet yürütmesi akabinde 2009 yılında örgütün kırsal kadroslarına katıldı. 2010'da Irak Kandil'de basın çalışmalarını yönetti.
Peşi sıra özel güç arşiv bölümünde görev aldı. Suriye'de 2015'te görevlendirilen Tarhan, saldırı/sabotaj birimi içerisinde görevli olarak rol aldı. 2016'da Suriye'den Türkiye'ye patlayıcı madde aktarımı faaliyetlerini organize etti. Bunun yanında örgütün ihtiyaç duyduğu bomba düzenekleri ve el yapımı paylayıcıları bizzat hazırladı.
Ayrıca çok sayıda örgüt mensubunu patlayıcı hazırlama konusunda yetiştirdi. 2017'de tekrar Irak'a geçti ve bulunduğu süre içerisinde örgütün ihtiyaç duyduğu elektronik ve mekanik malzemelerin Avrupa'dan teminatı konusunda özel çalışmalar yürüttü.
PKK mensupların yetiştirildiği akademirlerin sorumluları arasında yer alan Tarhan, 2018'den günümüze kadar çok sayıda örgüt mensubuna saldırı/sabotaj konusunda eğitim verdi.
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